Madeira: pacto de silêncio em torno da tragédia

A tragédia do Largo da Fonte, em dia de festa e de pagar promessas, vai pairar sobre a campanha eleitoral para o Funchal, mesmo que os candidatos mantenham até ao fim o pacto de silêncio que, por enquanto, parece estar em vigor na Madeira. Paulo Cafôfo, presidente da Câmara e candidato numa coligação liderada pelo PS, atravessa o momento mais delicado do mandato a um mês e meio das autárquicas.

Pressionado pelo que terá ou não terá feito, os adversários optaram, pelo menos nestes primeiros dias a seguir ao acidente, pela máxima de que um o caso com tantos mortos, tanta dor e famílias destroçadas não pode servir para “tirar dividendos políticos”, que é preciso “cuidado e inteligência”. Estas são as expressões que mais se repetem nos bastidores da política madeirense. Às claras, de momento, apenas se contam os votos de pesar e as condolências.

Rubina Leal, a candidata do PSD e principal adversária de Paulo Cafôfo, não teceu qualquer comentário, nem pediu explicações à autarquia para saber se estava a par, se fez o que podia ter feito. A única declaração dos sociais-democratas foi feita pelos vereadores ainda em funções que, pela voz de Bruno Pereira, lembraram que o apuramento de responsabilidades deve ser feito “doa a quem doer”.

Uma exceção que, mesmo assim, foi comedida. Todos os outros candidatos seguiram pelo mesmo caminho. Pelo menos por agora, enquanto ainda decorrem os funerais. O que ninguém é capaz de prever é por quanto tempo este clima se irá manter e, se passado o primeiro impacto, o assunto não será mesmo discutido abertamente, no estilo com se costuma fazer política na Madeira, o que poucas vezes inclui a gestão do silêncio. A grande incógnita é se o verniz aguenta até às eleições ou se estala antes disso.

Mesmo que ninguém queira tirar os tais dividendos políticos, a verdade é já se está a fazer política de forma indireta. No dia do acidente começaram a circular os ofícios da Junta de Freguesia do Monte – que é do PSD – a alertar para a necessidade de uma vistoria ao Largo da Fonte e a resposta da Câmara a dizer que iria fazer depois, quando fosse oportuno. Também nesse dia Miguel Albuquerque foi acusado de não ter feito nada durante os anos que foi presidente da câmara, cargo que deixou há quatro anos.

De forma direta ou indireta, da esquerda à direita, entre os que estão com Paulo Câfofo e os que apoiam os outros candidatos, o que se passou a 15 de agosto vai estar na campanha e poderá condicionar os resultados eleitorais. De que forma ninguém arrisca um palpite porque, insistem, não é caso para aproveitamento e para tirar os tais “dividendos políticos”.