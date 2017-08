António Costa enviou mensagem de solidariedade a Mariano Rajoy

O primeiro-ministro transmitiu a solidariedade do Governo e do povo português depois do ataque em Barcelona, que terá provocado pelo menos um morto

O primeiro-ministro, António Costa, enviou uma mensagem ao seu homólogo espanhol, Mariano Rajoy, transmitindo a solidariedade do Governo e do povo português depois do ataque em Barcelona, que terá provocado pelo menos um morto. Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa endereçou ainda a Mariano Rajoy condolência pelas vítimas do ataque. Pelo menos um pessoa morreu esta tarde num atropelamento em pleno centro turístico de Barcelona, no nordeste de Espanha, confirmaram fontes policiais à agencia EFE, acrescentando que a polícia procura uma segunda furgoneta. Cerca das 17h locais (16h em Lisboa), uma furgoneta branca galgou um passeio na zona da Praça da Catalunha, nas Ramblas, atropelando dezenas de pessoas e gerando situações de pânico na área, frequentada diariamente por milhares de turistas. A polícia tinha anunciado que vai dar uma conferência de imprensa às 19h locais (18h em Lisboa). As fontes citadas pela EFE disseram que a polícia está à procura de uma segunda furgoneta que pode ter estado envolvida. Testemunhas disseram que, após o atropelamento, o condutor da carrinha que atingiu dezenas de pessoas e um acompanhante saíram da furgoneta e fugiram a pé. Fontes policiais citadas pelo jornal El Pais e pelas agências EFE e France-Presse disseram que um suspeito se terá barricado num bar da zona. A polícia está a tratar o incidente como um ataque terrorista, segundo a agência France-Presse. Las Ramblas é uma grande avenida, de 1,2 quilómetros, que atravessa o centro de Barcelona, desde a Praça da Catalunha até ao monumento a Cristóvão Colombo, frente ao mar.