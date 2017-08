“Número recorde”: 91 detenções por suspeita de fogo posto

Os dados foram confirmados pela ministra da Administração Interna, após uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em que anunciou também o reforço do número de bombeiros. Mação é o incêndio que mais preocupa

Em 2017, já foram deitas 91 pessoas suspeitas de terem ateado fogo. O dado foi revelado pela ministra da Administração Interna, esta quarta-feira à noite, após uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil. No entanto, Constança Urbano de Sousa considera “prematuro falar em crime organizado”.

“Registaram-se 91 detenções este ano. O número de detenções é um recorde em comparação com períodos homólogos”, disse a ministra aos jornalistas.

184 incêndios no país. Mação e Vila de Rei são os mais preocupam

Neste momento, lavram 184 incêndios em Portugal. Em Mação, um dos fogos que mais preocupa devido à dimensão, estão a combater as chamas 720 operacionais, mas na próxima horas haverá um reforço de bombeiros. “Estão a chegar reforços a cada minuto. Vai aumentar até 1000”, garantiu Constança Urbano de Sousa. Ao longo do dia, estiveram 14 meios aéreos no terreno.

Tal como Mação, o incêndio em Vila de Rei também está a preocupar as autoridades, estando no terreno 420 operacionais.

“Temos tidos condições muito propícias aos incêndios. Os casos de Vila de Reia e Mação, os incêndios de hoje já são segundos incêndios”, sublinhou a ministra, que explicou que o vento forte está a dificultar o trabalho devido as projeções do fogo.

