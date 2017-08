Sem partido são poucos, dissidentes há muitos

O fenómeno dos candidatos independentes não para de crescer desde que a lei eleitoral, há 16 anos, abriu as portas das Câmaras Municipais a autarcas sem cartão partidário. Em 2001, foram 22 os concorrentes a aderir às candidaturas de movimentos de cidadãos, mas dos três eleitos nenhum era debutante no poder local ou sem passado de militância política, perfil que, salvo raras exceções, perdura até hoje. O mais mediático dos pioneiros foi Daniel Campelo, protagonista do caso ‘queijo limiano’, suspenso por Paulo Costa por furar a disciplina de voto, castigo que não o inibiu de correr por Ponte de Lima, e ganhar, à revelia do CDS-PP. Vindo da ala do PS, Luís Azevedo também trocou de camisola para vencer por um Grupo de Cidadãos Eleitores (GCE) em Alcanena, percurso trilhado ainda em Penamacor por Domingos Torrão, que a 1 de outubro volta a ir a votos com a bandeira dos sem partido, depois de em 2005 e em 2009 ter retornado ao amplexo rosa. “Nunca sofri de ‘partidarite’, o meu lema é a defesa do território”, diz o candidato do movimento ‘Penamacor e o Concelho no Coração’, adversário de António Beites, o escolhido do PS.

Em 2005 e em 2009, a fasquia de independentes superou a meia centena, tendo sido eleitos sete nos dois atos eleitorais, entre os quais os rebeldes do PSD Isaltino Morais e Valentim Loureiro, Fátima Felgueiras ou Narciso Miranda, do PS. O salto em frente aconteceu, contudo, em 2013, ano em que 80 independentes foram às urnas, conquistando 13 Câmaras, entre as quais a do Porto, ganha pelo estreante Rui Moreira, um dos poucos candidatos que nunca teve cartão. “Apesar das barreiras dos partidos, os independentes são já a quarta força política do país a nível local, à frente de CSD-PP e BE”, lembra Maria Antónia Almeida, investigadora do ISCTE, autora do livro “Grupos de Cidadãos nas Autarquias Portuguesas: Contributo para a Prática da Cidadania e para a Qualidade da Democracia?”. Uma interrogação não alheia ao perfil dominante dos “falsos independentes”, que analisou após as autárquicas de 2013: “Dois eram não dissidentes, cinco vinham do PSD, quatro do PS e dois da CDU.”

Embora seja uma incógnita quantas candidaturas serão validadas até segunda-feira, Aurélio Ferreira, líder da Associação de Movimentos Autárquicos Independentes (AMAI), estima que a vaga independente supere a de há quatro anos, tendência que atribui ao descrédito dos partidos. “Os níveis de militância baixaram para os 3%, o que revela bem o desencanto”, diz o vereador eleito pelo ‘Movimento pela Marinha’ (Grande) e de novo candidato à Câmara. Avesso ao cartão desde sempre, é adepto de um período de nojo entre a desfiliação e a corrida autárquica dos “zangados com os partidos”, uma “forma de preservar a credibilidade dos independentes”. António Cândido, catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, propõe um ano sabático para travar “os candidatos despeitados, que se aproveitam de uma brecha na lei eleitoral autárquica para se desvincularem à pressa porque não foram aposta dos seus partidos”.

Julgamento nas urnas

Menos duros em relação aos desavindos partidários são Rui Moreira e José Manuel Silva, candidato do movimento ‘Somos Coimbra’. “Inclino-me pela liberdade, ou seja, não deve haver período sabático entre a desvinculação partidária e a participação autárquica”, diz Moreira. Posição idêntica é adotada pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, simpatizante social-democrata que vai a jogo em Coimbra fora da caixa partidária. “Os eleitores são inteligentes para distinguir os independentes dos ressabiados e a justeza das suas motivações”, avisa. Para Moreira, o crescendo de independentes deve-se, sobretudo, ao desencanto dos eleitores com os partidos. “É um mau sinal, pois sempre considerei os partidos o sal da democracia”, refere o recandidato ao Porto, que advoga que o fenómeno das candidaturas por GCE é uma tentativa de a sociedade civil resolver os problemas que o sistema político não consegue. “O ideal seria os partidos irem ao encontro dos desígnios dos eleitores e não tentarem aniquilar os movimentos independentes”, sustenta, numa alusão à tentativa de impugnação do PSD à designação do movimento ‘Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido’, por utilizar o termo ‘partido’.

Já José Manuel Silva atribui a mobilização de grupos de cidadãos ao facto de as pessoas não se reverem na situação pouco transparente dos partidos: “Uma democracia adulta não se esgota na rigidez política hierárquica e nas teias dos interesses dos partidos”, critica José Manuel Silva. E essa foi a razão por que aceitou o desafio de “mudar a estratégia de futuro” de Coimbra, livre de “emaranhados políticos, festas e subsídios avulsos”.

Artigo publicado no Expresso de 12 de agosto de 2017