António Costa expressa condolências pelas vítimas do acidente na Madeira

O primeiro-ministro expressou as suas "condolências" pelo acidente que ocorreu esta terça-feira nas festas de Nossa Senhora do Monte, no Funchal, Madeira. "Expresso as minhas condolências pelas vítimas do acidente na Madeira. Os meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e a minha solidariedade para com os madeirenses", lê-se na nota, divulgada esta tarde.

"Já manifestei a minha solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira. O Governo da República disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas", acrescenta o primeiro-ministro. "O Ministério da Saúde está em permanente contacto com a Secretaria Regional de Saúde Madeira."

Esta terça-feira, por volta do meio dia, uma árvore de grande porte caiu no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, na Madeira, num local onde decorria a festa da padroeira da ilha, causado a morte a pelo menos uma dezena de pessoas, para além de ter feito 35 feridos, segundo os números avançados por fontes locais. Não há ainda nenhum número confirmado oficialmente.

O primeiro balanço oficial será feito às 16h30, segundo informação dada pelo secretário Regional da Saúde que tutela a Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos. A árvore localizava-se num jardim já antigo, do século XIX, tinha o tronco oco, estava já sinalizada pelo risco eventual de queda e estava amarrada com cabos há dois anos. Segundo fonte local disse à Lusa a árvore caiu num ponto onde são vendidas velas para a procissão.

O largo costuma ficar cheio nesta festa religiosa e por volta do meio dia muitas pessoas esperavam o início da procissão, que entretanto foi cancelada. O arraial do Monte é considerado a maior festa da Madeira, contando com a presença das entidades regionais, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas celebridades religiosas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá deslocar-se esta tarde para o local.