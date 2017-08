Tribunal aceita candidatura de Isaltino Morais à Câmara de Oeiras

A candidatura de Isaltino Morais à Câmara Municipal de Oeiras foi aceite pelo tribunal. Depois de ter sido rejeitada pelo juiz Nuno Cardoso, o ex-autarca recorreu da decisão e, esta segunda-feira, voltou a poder participar na corrida eleitoral.

“Esta decisão vem repor a normalidade no processo eleitoral em Oeiras, devolvendo aos cidadãos oeirenses o poder de decisão sobre quem deve governar Oeiras”, considera o Grupo de Cidadãos Eleitores “Isaltino – Inovar Oeiras de Volta”, num comunicado enviado à redações.

Na passada terça-feira, o tribunal de Oeiras anunciava que rejeitava a candidatura de Isaltino devido a problemas na recolha de asssinaturas. Em causa, justificou o juiz Nuno Cardoso, estava o facto de “a lista de identificação de candidatos apresentada em cada pasta não se [mostrar] datada, assinada ou por qualquer forma rubricada pelos preponentes”. Ou seja, nas folhas assinadas pelos apoiantes os candidatos não estavam devidamente identificados.

Nesse mesmo dia, Isaltino Morais chamou os jornalistas para uma conferência de imprensa, negando que existisse qualquer ilegalidade. Garantiu que a lei foi “escrupulosamente” cumprida e colocou em causa a imparcialidade do magistrado que assinou o despacho.

“Não queremos crer que esta decisão seja influenciada pelas relações familiares e de amizade que ligam o juiz Nuno Tomás Cardoso a Paulo Vistas”, disse Isaltino. “Julgo que o atual presidente da Câmara [Paulo Vistas] é padrinho e casamento do juiz”, acrescentou mais à frente.

Tal como Isaltino Morais, também a candidata independente Sónia Gonçalves viu, esta segunda-feira, a sua candidatura ser aceite. Ambos discordaram da decisão do magistrado Nuno Cardoso, que esta segunda-feira foi afastado do processo eleitoral.

Em abril, Isaltino Morais anunciou a recandidatura à presidência da Câmara de Oeiras, lugar que ocupou durante 24 anos. Apresentou-se como independente, apesar de o PSD ter feito o convite, tal como o Expresso noticiou no ano passado. O desafio para regressar à chefia da autarquia partiu dos cidadãos locais que estão descontentes com a governação de Paulo Vistas, autarca que assumiu a liderança do município com o aval do antecessor.

A 1 de agosto, Isaltino Morais entregou no Tribunal de Oeiras mais de 30 mil assinaturas recolhidas para os órgãos autárquicos do concelho nas próximas eleições.

Além de Isaltino e Sónia Gonçalves, concorrem à autarquia Paulo Vistas (IOMAF), Heloísa Apolónia (CDU), Pedro Perestrello (PNR), Ângelo Pereira (PSD,CDS-PP), Joaquim Raposo (PS), Pedro Torres (PAN) Miguel Pinto (BE) e Safaa Dib (Livre).