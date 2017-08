As cinco vezes que Marcelo travou leis da “geringonça”

E vão cinco. O Presidente da República divulgou esta quarta-feira o seu quinto veto em quase um ano e meio de mandato. Devolveu à procedência (neste caso, à Assembleia da República) o diploma que tornava obrigatória e definitiva a propriedade e gestão da Carris por parte da Câmara Municipal de Lisboa, assim impedindo qualquer possibilidade de no futuro a autarquia optar pela venda ou pela concessão a privados.

Uma norma aprovada pela esquerda no Parlamento, já depois do Governo ter decidido anular a concessão a privados (aprovada pela coligação PSD-CDS) e entregar a empresa de transportes à autarquia de Lisboa. Para impedir que essa entrega pudesse, no futuro, ser alterada, PCP e BE, com o apoio do PS, aprovaram o diploma agora vetado, no qual se previa que “o município de Lisboa não pode a qualquer título proceder à alienação do capital social da Carris, ou das sociedades por esta totalmente participadas, nem concessionar total ou parcialmente a respetiva rede, sob pena de nulidade dos atos praticados”.

Uma disposição que, na análise de Marcelo Rebelo de Sousa, vai longe demais — os deputados entram em terrenos que são de responsabilidade do poder executivo e amarram as mãos da CML de uma forma que o PR considera abusiva.

“O presente decreto impõe ao Governo e às autarquias locais um regime que proíbe qualquer concessão da Carris mesmo que tal possa vir a corresponder um dia à vontade da Autarquia Local. O regime em apreço, ao vedar, taxativamente, tal concessão representa uma politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da Administração Pública – em particular do Poder Local, condicionando, de forma drástica, a futura opção da própria Autarquia Local” escreve o PR na justificação do veto.

Na opinião de Marcelo, “por princípio, num Estado de Direito Democrático, o legislador deve conter-se, em homenagem à lógica da separação de poderes, não intervindo, de forma casuística, em decisões concretas da Administração Pública, que têm de atender a razões de natureza económica, financeira e social mutáveis. E em que ela está em melhores condições para ajuizar, até por se encontrar mais próxima dos problemas a resolver. Mesmo que essa indesejável intervenção legislativa possa não ser qualificada de inconstitucional — e, por isso, não suscitar a correspondente fiscalização —, pode ser politicamente contraproducente, e, por isso, excessiva e censurável.”

José Carlos Carvalho

Um veto repetido

Neste último parágrafo, Marcelo repete quase ipsis verbis o que escreveu há pouco mais de um ano, quando vetou igualmente os estatutos da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e do Metro do Porto. Já então o PR considerava que “o regime em apreço, ao vedar, taxativamente, qualquer participação de entidades privadas, representa uma politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da Administração Pública”.

Depois de devolvido ao Parlamento, o diploma foi reformulado na norma que impedia a participação de privados. Em alternativa, o PS propôs que qualquer decisão relativa a subconcessão ou transmissão de participações sociais nos STCP ou no Metro seja objeto de “parecer prévio” por parte das autarquias abrangidas pelo serviço prestado pelas duas empresas.

Os outros vetos

Contas feitas, a questão da propriedade e gestão dos transportes coletivos de Lisboa e do Porto justificou quase metade dos vetos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa neste ano e meio em Belém: dois em cinco.

O primeiro veto deste PR surgiu em junho de 2016, três meses após ter tomado posse, e numa matéria sensível para o seu eleitorado mais conservador: a maternidade de substituição (vulgo, barrigas de aluguer). Marcelo chumbou a proposta que um mês antes o Parlamento tinha aprovado com votos cruzados de esquerda e direita: PS, BE, PEV e PAN estavam oficialmente a favor, mas esses votos não chegavam para a aprovação, se não fossem os 24 deputados do PSD que também se levantaram a favor da lei (entre eles, Pedro Passos Coelho).

Marcelo argumentou que a lei precisava de ser melhor ponderada, nomeadamente em relação às “condições cumulativas formuladas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida”. Várias das recomendações feitas por este organismo haviam sido ignoradas pelos deputados, e o PR queria forçá-los a rever essas normas. Conseguiu algum ganho de causa e, já com a lei reformulada, aprovou-a no mês seguinte.

Duas leis do Governo

Em setembro do ano passado, o chefe do Estado travou pela primeira vez uma lei oriunda, não do Parlamento, mas do Governo: tratou-se da legislação que permitia ao Fisco o levantamento do sigilo bancário para contas com saldos superiores a 50 mil euros, mesmo sem haver indícios fundados da prática de qualquer crime ou ilítico. Era esse o ponto criticado pelo PR: “Limita-a a saldos de mais de 50.000 euros, mas não exige, para sua aplicação, qualquer invocação, pela Autoridade Tributária e Aduaneira, designadamente, de indício de prática de crime fiscal, omissão ou inveracidade ao Fisco ou acréscimo não justificado de património.” Depois do veto, o Governo não voltou a insistir na proposta.

O quarto veto de Marcelo, o segundo a uma lei do Governo, aconteceu em março e visou o novo Estatuto dos militares da GNR. Razão: “O artigo 208.º do Estatuto dos Militares da GNR consagra agora uma condição especial de promoção ao posto de brigadeiro-general, que traduz regime muito diverso dos vigentes nas Forças Armadas e na própria GNR. Esta diversidade de regimes, entre militares, em matéria particularmente sensível, ademais cobrindo universo limitado de potenciais destinatários, pode criar problemas graves no seio das duas instituições, ambas militares e essenciais para o interesse nacional. O que preocupa, a justo título, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas”. O Governo aceitou as reservas de Marcelo e alterou o diploma.

Nenhum dos cinco vetos do atual chefe do Estado justificou um conflito com o Governo ou com a maioria de esquerda. Razão (apenas uma) para António Costa dizer, no primeiro aniversário da posse de Marcelo, que “tem sido um ano de exemplar cooperação entre órgãos de soberania”.