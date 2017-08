“Público” divulga documento que prova que Paulo Vistas é mesmo padrinho de casamento do juiz que rejeitou candidatura de Isaltino

Notícia surge menos de 24 horas depois de a a candidatura de Isaltino Morais à Câmara de Oeiras ter sido rejeitada pelo tribunal

Paulo Vistas, atual presidente da Câmara de Oeiras e que se recandidata nas próximas eleições, é padrinho de casamento de Nuno Filipe Tomás Cardoso, juiz que deu o parecer às candidaturas para as eleições autárquicas no concelho, tendo recusado a candidatura de Isaltino Morais. A informação foi confirmada pelo “Público”, que teve acesso à certidão de casamento do magistrado.

Na terça-feira, depois de a sua candidatura ter sido rejeitada pelo tribunal, Isaltino Morais chamou os jornalistas e colocou em causa a imparcialidade do juiz, justificando que existem “relações familiares e de amizade” entre Paulo Vista e Nuno Filipe Tomás Cardoso. Por isso, defendeu, o magistrado deveria “ter-se declarado incompatível”.

O documento da Conservatória do Registo Civil de Lisboa agora tornado público revela que o juiz Nuno Filipe Tomás Cardoso casou-se no dia 13 de Junho de 2009, às 16h30, na Igreja Nossa Senhora da Saúde da Penha Longa, em Sintra. Uma das testemunhas da cerimónia foi Paulo César Sanches Casinhas da Silva Vistas.

Na terça-feira, ao final da tarde, o tribunal de Oeiras anunciou que rejeitava a candidatura de Isaltino Morais às eleições autárquicas, alegando problemas na recolha de assinaturas. O despacho assinado pelo juiz Nuno Tomás Cardoso justifica a decisão com “a falta da lista anexa contendo a identificação dos candidatos, em ligação incindível com a declaração de propositura constitui um pressuposto legal da própria existência do grupo de cidadãos eleitores, e não um mero aspecto procedimental da candidatura”.

Em abril, Isaltino Morais anunciou a recandidatura à presidência da Câmara de Oeiras, lugar que ocupou durante 24 anos. Apresentou-se como independente, apesar de o PSD ter feito o convite, tal como o Expresso noticiou no ano passado. O desafio para regressar à chefia da autarquia partiu dos cidadãos locais que estão descontentes com a governação de Paulo Vistas, autarca que assumiu a liderança do município com o aval do antecessor.

“Tenho uma responsabilidade que era esta. A atual solução governativa da Câmara decorreu de um movimento que eu próprio criei e mau seria se, intempestivamente, eu há um ano ou dois dissesse que em 2017 seria candidato”, disse em entrevista à TSF,em abril deste ano, quando questionado sobre o porquê de fazer o anúncio da sua candidatura neste momento.

A 1 de agosto, Isaltino Morais entregou no Tribunal de Oeiras mais de 30 mil assinaturas recolhidas para os órgãos autárquicos do concelho nas próximas eleições.

Além de Isaltino, concorrem à autarquia Paulo Vistas (IOMAF), Heloísa Apolónia (CDU), Pedro Perestrello (PNR), Ângelo Pereira (PSD,CDS-PP), Joaquim Raposo (PS), Pedro Torres (PAN) e Miguel Pinto (BE).