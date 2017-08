Marcelo rejeita entrega definitiva da Carris à Câmara de Lisboa

O Presidente da República devolveu ao Parlamento, sem promulgação, o decreto que tornava irreversível a passagem da Carris da esfera do Governo para a Câmara Municipal de Lisboa. Na explicação da sua decisão, revelada esta quarta-feira pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o diploma da Assembleia da República vai longe demais na intromissão dos deputados em matérias que não são sua competência – neste caso, por proibirem taxativamente, no futuro, uma decisão diferente sobre a propriedade e gestão da empresa de transportes.

"O presente decreto impõe ao Governo e às autarquias locais um regime que proíbe qualquer concessão da Carris mesmo que tal possa vir a corresponder um dia à vontade da Autarquia Local", nota o Presidente da República, retirando daí a razão da sua oposição ao diploma: "O regime em apreço, ao vedar, taxativamente, tal concessão representa uma politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da Administração Pública – em particular do Poder Local, condicionando, de forma drástica, a futura opção da própria Autarquia Local."

Sem inconstitucionalidade

Esta disposição, impedindo qualquer concessão futura da Carris, foi decidida pelo Parlamento já depois da entrega da empresa à Câmara por parte do Governo. PSD e CDS, que tinham estado contra a entrega da Carris à autarquia da capital, também foram frontalmente contra a norma acrescentada pela esquerda parlamentar, impedindo qualquer reversão futura desta decisão.

Marcelo acaba por dar razão às críticas de sociais-democratas e centristas, mas é taxativo na análise de que não estamos perante uma norma inconstitucional. Por essa razão devolveu o decreto à procedência, para "a Assembleia da República ter a oportunidade de ponderar de novo a matéria".

A doutrina geral do Presidente da República sobre este caso fica clara no texto que publicou esta quarta-feira no site da Presidência. "Por princípio, num Estado de Direito Democrático, o legislador deve conter-se, em homenagem à lógica da separação de poderes, não intervindo, de forma casuística, em decisões concretas da Administração Pública, que têm de atender a razões de natureza económica, financeira e social mutáveis. E em que ela está em melhores condições para ajuizar, até por se encontrar mais próxima dos problemas a resolver. Mesmo que essa indesejável intervenção legislativa possa não ser qualificada de inconstitucional – e, por isso, não suscitar a correspondente fiscalização –, pode ser politicamente contraproducente, e, por isso, excessiva e censurável."

Foi o que Marcelo agora fez: a devolução ao Parlamento configura uma censura do Presidente à lei aprovada pelos deputados.