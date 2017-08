Isaltino acusa juiz que chumbou candidatura de estar envolvido numa “teia de relações” com Paulo Vistas

A campanha de Isaltino Morais considera "necessária, positiva e da maior urgência" a decisão do Conselho Superior de Magistratura de abrir um inquérito ao juiz Nuno Cardoso, que esta terça-feira chumbou a candidatura de Isaltino à Câmara de Oeitas com base em problemas na recolha de assinaturas. E vai mais longe: o juiz e a sua mulher estarão envolvido numa "teia de relações" com Paulo Vistas, atual presidente da Câmara de Oeiras e recandidato.

O Conselho Superior de Magistratura anunciou esta manhã a decisão de abrir um inquérito para "cabal apuramento da situação”, depois de Isaltino Morais, indignado com a rejeição da sua candidatura, ter denunciado alegadas "relações de amizade e familiares" entre o juiz e o seu opositor Paulo Vistas. "Julgo que o atual presidente da Câmara [Paulo Vistas] é padrinho de casamento do juiz", acusou o candidato, numa declaração na terça-feira que resultou na abertura do inquérito.

Na tarde desta quarta-feira, Isaltino voltou ao ataque. Depois de se congratular pela abertura do processo, considera-o, em comunicado enviado ao Expresso, "um passo natural face ao que já é publicamente conhecido da relação próxima entre o candidato Paulo Vistas e o juiz Nuno Cardoso, bem como ao muito que, ao que parece, falta ainda conhecer desta relação".

"Mesmo hoje, tomámos conhecimento que a mulher do juiz Nuno Cardoso, Catarina Isabel Macedo Cardoso, trabalha, desde o mês de maio deste ano, no laboratório dos Serviços Intermunicipalizados de Oeiras e Amadora", prossegue a nota, considerando que este novo dado "aprofunda a perplexidade da teia de relações entre as partes desta história".

A candidatura de Isaltino Morais, à cabeça do movimento independente "Isaltino – Inovar Oeiras de Volta", foi rejeitada na noite desta terça-feira por decisão de Nuno Cardoso, que alegou que a campanha não apresentou, durante a recolha de assinaturas, a lista completa de candidatos. Mas o candidato nega a acusação, que classifica como "absurda", e diz agora estar a aguardar "serenamente" ser chamado a depor em sede de inquérito.