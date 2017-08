Isaltino Morais recorre da decisão do tribunal e questiona imparcialidade do juiz

Isaltino Morais vai recorrer da decisão do tribunal de Oeiras, que esta terça-feira rejeitou a candidatura do ex-autarca alegando problemas na recolha de assinaturas: “cumprimos escrupulosamente a lei”. Em conferência de imprensa considerou “inacreditável a disparidade de critérios” e colocou em causa a imparcialidade do juiz que assinou o despacho.

“Não queremos crer que esta decisão seja influenciada pelas relações familiares e de amizade que ligam o juiz Nuno Tomás Cardoso a Paulo Vistas”, disse Isaltino. “Julgo que o atual presidente da Câmara [Paulo Vistas] é padrinho e casamento do juiz”, acrescentou mais à frente.

Por essa razão, defendeu Isaltino, o magistrado deveria “ter-se declarado incompatível” e não ter participado nas decisões sobre o processo eleitoral no concelho de Oeiras.

Depois de ter garantido que “em todos os pontos de recolha de assinaturas esteve presente a lista com todos os candidatos”, acusou a candidatura liderada por Paulo Vistas de irregularidades. “Estranhamos que esta candidatura seja rejeitada cumprindo nós escrupulosamente a lei e sabendo também que a candidatura do grupo de cidadãos Paulo Vistas - Oeiras Mais à Frente recolheu assinaturas sem ter presente as listas de candidatos”, disse Isaltino, acrecentando ainda que existe um “auto da polícia” para comprovar. Segundo o antigo autarca, a situação aconteceu a 25 de junho em Algés.

“É um absoluto desrespeito pelos milhares de cidadãos que subscreveram a candidatura. Quem subscreveu sabia quem eram os candidatos”, insistiu.“A nossa foi a única lista independente que cumpriu escrupulosamente a lei. Os candidatos estavam escrupulosamente identificados. Existia uma lista anexa que continha todos os candidatos”, acrescentou.

Esta terça-feira ao final da tarde, o tribunal de Oeiras anunciou que rejeitava a candidatura de Isaltino Morais às eleições autárquicas, alegando problemas na recolha de asssinaturas. O despacho assinado pelo juiz Nuno Tomás Cardoso justifica a decisão com “a falta da lista anexa contendo a identificação dos candidatos, em ligação incindível com a declaração de propositura constitui um pressuposto legal da própria existência do grupo de cidadãos eleitores, e não um mero aspecto procedimental da candidatura”.

Em abril, anunciou a recandidatura à presidência da Câmara de Oeiras, lugar que ocupou durante 24 anos. apresentou-se como independente, apesar do PSD ter feito o convite, tal como o Expresso noticiou no ano passado. O desafio para regressar à chefia da autarquia partiu dos cidadãos locais que estão descontentes com a governação de Paulo Vistas, autarca que assumiu a liderança do município com o aval do antecessor.

“Tenho uma responsabilidade que era esta. A atual solução governativa da Câmara decorreu de um movimento que eu próprio criei e mau seria se, intempestivamente, eu há um ano ou dois dissesse que em 2017 seria candidato”, disse em entrevista à TSF,em abril deste ano, quando questionado sobre o porquê de fazer o anúncio da sua candidatura neste momento.

A 1 de agosto, Isaltino Morais entregou no Tribunal de Oeiras mais de 30 mil assinaturas recolhidas para os órgãos autárquicos do concelho nas próximas eleições.

Com um total de 31 mil assinaturas (10.600 para a Câmara Municipal, 10.400 para a Assembleia Municipal e as restantes para as freguesias), Isaltino Morais considerou este como “o primeiro sinal de que se trata de uma candidatura vencedora”.

Além de Isaltino, concorrem à autrarquia Paulo Vistas (IOMAF), Heloísa Apolónia (CDU), Pedro Perestrello (PNR), Ângelo Pereira (PSD,CDS-PP), Joaquim Raposo (PS), Pedro Torres (PAN) e Miguel Pinto (BE).

Nas últimas autárquicas,Isaltino Morais estava a meio da pena de dois anos de prisão a que fora condenado por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O envolvimento nesse processo custou-lhe o apoio do PSD (pelo qual sempre tinha sido eleito) mas candidatou-se como independente em 2005 e ganhou. Objetivo que volta a ter agora, três anos depois de ter saído da cadeia.