Isaltino Morais recorre da decisão do tribunal: “Cumprimos escrupulosamente a lei”

Após o tribunal de Oeiras ter rejeitado a candidatura à Câmara de Oeiras, Isaltino Morais recusou a justificação e salientou que há uma ligação de amizade entre o juiz e um dos candidatos à liderança da autarquia: “julgo que Paulo vistas é padrinho de casamento do juiz”

Isaltino Morais vai recorrer da decisão do tribunal de Oeiras, que esta terça-feira rejeitou a candidatura do ex-autarca alegando problemas na recolha de assinaturas. “Cumprimos escrupulosamente a lei”, assegura o líder do movimento “Inovar Oeiras”

em desenvolvimento