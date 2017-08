Pizarro apresenta lista rosa clara

No último dia da apresentação de listas às autárquicas de 1 de outubro, Manuel Pizarro argumenta que a sua lista veio desfazer o mito lançado pelo Movimento Independente Porto, O Nosso Partido de que o PS tentou “condicionar ou pressionar com lugares” a lista de Rui Moreira. “Caiu por terra o equívoco que levou o movimento de apoiantes a demover o presidente da Câmara do Porto a dispensar o apoio socialista”, diz o ex-braço direito de Rui Moreira na autarquia até à inesperada cisão de final de mandato, em maio.

Tal como prometera na passada semana, quando anunciou Matos Fernandes, ministro do Ambiente, como mandatário da sua candidatura, Manuel Pizarro apresentou, esta segunda-feira, uma lista se sete membros independentes, contra seis militantes rosa, e pela primeira vez composta maioritariamente por mulheres.

“A minha preocupação maior não foi convidar quem tem ou não filiação partidária, mas quais são as pessoas mais qualificadas e com um percurso cívico e profissional mais capaz para gerir a vida dos cidadãos do Porto, em todas as áreas, nos próximos quatro anos”, afirmou ao Expresso o candidato da segunda força mais votada (22,68%) nas últimas autárquicas. Para n º 2 da lista, Pizarro escolheu a independente Fernanda Rodrigues, diretora municipal da Câmara do Porto da Habitação e Desenvolvimento Social de Fernando Gomes, entre 1995 e 1998), e antiga vereadora da oposição na era Rui Rio.

Sem tabus na manga

“Avesso a tabus”, o candidato do PS adianta que a docente convidada da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e também consultora da Comissão Europeia para programas sociais será a sua vice-presidente, caso seja eleito. É mais uma bicada em Rui Moreira, que apresentou como nº 2 Filipe Araújo, atual vereador do Desenvolvimento e Inovação, mas que ainda não desvendou quem será o seu vice-presidente.

Odete Patrício, diretora-geral da Fundação da Fundação de Serralves durante 25 anos até janeiro último e apoiante do movimento independente de Moreira em 2013, é outro dos rostos sem filiação da lista do PS, tal como os escritores Richard Zimler e Adélia Carvalho.

Lucília Monteiro

“São pessoas influentes na vida do Porto que aceitaram juntar-se à minha candidatura em reconhecimento do papel que o Partido Socialista teve na gestão da cidade nos últimos quatro anos, em que executamos 87% dos compromissos assumidos na campanha de 2013”, lembra Manuel Pizarro, que nega que a posição maioritária de independentes na sua lista seja sinónimo da falência dos partidos ou uma piscadela de olhos à moda dos autarcas independentes, que em 2013 conquistaram 13 câmaras.

Entre os seis socialista encartados na corrida à Câmara do Porto estão o médico José Luís Catarino, ex-vereador da Câmara da situação e da oposição entre 1999 e 2005, Cláudia Soutinho, dirigente do PS, ou António Nunes, professor do Ensino Superior da Lusófona do Porto e autarca do PS de Campanhã.

“Esta lista é a afirmação orgulhosa de um Porto independente e do PS aberto à sociedade, de pessoas para quem independência não é sinónimo de correr sozinho ou ter a pretensão de que se sabe tudo”, sublinha ainda Pizarro, em mais um remoque aos adversários do movimento Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido.

Carta branca de António Costa

rui duarte silva

Fora da lista ficaram os vereadores do PS no atual mandato autárquico, Manuel Correia Fernandes, de 76 anos, apoiante da campanha socialista e que até maio teve o pelouro do Urbanismo da Câmara do Porto, e Carla Miranda, deputada e crítica a estratégia anunciada há um ano de apoiar Rui Moreira em 2017. Manuel Pizarro não se quis alongar sobre os nomes que não constam da lista, mas faz questão de frisar o quanto Correia Fernandes é “um participante ativo” das ações de campanha socialistas. Sobre Carla Miranda referiu apenas que ser deputada e vereadora “não são funções fáceis de conciliar”.

A posição dominante dos independentes nas listas socialistas não foi, segundo, Pizarro, concertada com o secretário-geral do PS, sustentando o candidato autárquico que teve da parte da direção do partido e de António Costa “total autonomia para convidar os membros da equipa”.

“Houve total confiança na forma como elaborei a lista, sem distinções de género ou militância, mas apenas centrado em ter um conjunto de colaboradores e com provas dadas nas mais diversas áreas, da cultura, à economia, educação ou ação social”, afiança o candidato de 53 anos, natural do Porto, especialista em medicina interna e ex-deputado e ex-secretário de Estado da Saúde, e líder da maior Distrital do PS do país.