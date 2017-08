Marques Mendes antecipa ‘calcanhares de Aquiles’ da 2ª metade do mandato do Governo de António Costa

Luís Marques Mendes entende que António Costa “está a desperdiçar a oportunidade” do crescimento económico (que acredita poder ter “um dos melhores, senão o melhor”, dos últimos anos) para conseguir diminuir mais rapidamente a dívida pública. Na sua análise semanal no Jornal da Noite de domingo na SIC, o comentador anteviu que na segunda metade do seu mandato, o primeiro-ministro vai ter que enfrentar três dificuldades sérias: a questão da dívida pública, que continua a aumentar (com o consequente prejuízo a nível da notação das agências de rating); o aproveitamento político, por parte dos sindicatos, do momento politicamente mais frágil do Governo, com o pré-anúncio de várias greves; e a guerra que prevê que os parceiros parlamentares do Executivo façam às leis laborais, exigindo algumas alteração ao Código do Trabalho em vigor.

Essas dificuldades, segundo o analista, deverão condicionar bastante as possibilidades de o PS poder vir a ter uma maioria absoluta nas próximas legislativas. Comentando o barómetro mensal da Eurosondagem para o Expresso e a SIC, Marques Mendes confessou-se menos surpreendido com o facto de o PS ter passado incólume pelos momentos difíceis das últimas semanas, e até continuar a subir nas intenções de voto, do que com o facto de a oposição (PSD e CDS) não lograr ir além dos 35%, “resultado que não dá para ganhar eleições, muito menos com maioria absoluta”. “É um sério aviso à oposição”, afirmou, aconselhando os dois partidos da direita a, após as autárquicas, “pararem para refletir” e encontrarem “novas causas e diferenças em relação ao poder”, sob pena de passarem não quatro, mas oito anos seguidos na oposição. “E oito anos é um susto”, comentou.

“Ainda muito cedo” para falar em maioria absoluta para o PS, mas acredita que esse é objetivo dos socialistas, desde logo por saberem que repetir a ‘geringonça’ não será fácil: se gerir as diferenças e as divergências entre PS, PCP e BE em quatro anos não é fácil, mas ainda assim é ‘fazível’, em mais quatro será muito complicado; depois, a partir de 2019, acenar com o “papão Passos Coelho” já não serve como fator de unificação (“já vai ficar muito distante”). Mas a tarefa, antevê, é altamente “improvável”: desde logo porque, em 40 anos de democracia, só por três vezes foi conquistada por um partido sozinho; depois “porque é preciso pedi-la e António Costa não está em condições de a pedir ou abre uma guerra com os parceiros”; por fim, porque os opositores à ideia de maioria absoluta “são muitos” e compreendem os agentes económicos e sociais, e não apenas os partidos.