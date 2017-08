Festas, fóruns e convenções autárquicas nas rentrées políticas

Em ano de autárquicas, as rentrées políticas dos principais partidos decorrem a sul, entre Lisboa e o Algarve, sendo a primeira a do PSD, em 13 de agosto, e a do CDS-PP a última, em 9 de setembro.

Depois do período de férias de verão -- que este ano foram mais curtas do que o habitual para os políticos, devido às eleições autárquicas de 1 de outubro - os principais líderes partidários regressam à 'estrada' para as tradicionais rentrées.

O primeiro será o PSD, cujo líder, Pedro Passos Coelho, retomará a agenda pública na habitual Festa do Pontal a 13 de agosto, pelas 19h30, no calçadão de Quarteira, no Algarve.

Será com o Fórum Socialismo 2017 que o BE irá marcar o seu regresso, estando os "debates para a alternativa" agendados para 25, 26 e 27 de agosto, na Escola Secundária Camões, em Lisboa, onde o partido irá promover dezenas de painéis sobre temas como a ciência, a cultura, o trabalho, o urbanismo, o feminismo, a ecologia ou a revolução.

O encerramento do Socialismo 2017 está previsto para 27 de agosto, domingo, com os discursos da coordenadora do BE, Catarina Martins e - em ano de eleições autárquicas - do candidato do partido à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles.

No mesmo fim de semana, mas no sábado, 26 de agosto, a partir das 19h, o PS irá organizar a Festa de Verão, na Pontinha, em Faro, no Algarve, com música, animação e intervenções políticas.

O encerramento estará a cargo do secretário-geral socialista e primeiro-ministro, António Costa.

A partir de 28 de agosto, e até 3 de setembro, o PSD terá uma segunda rentrée política na Universidade de Verão, que decorrerá como habitualmente em Castelo de Vide, com "professores" do partido, independentes e o socialista Sérgio Sousa Pinto, que irá participar num dos jantares-conferência.

Com a 41.ª Festa do "Avante!", nos dias 1, 2 e 3 de setembro, o PCP fará a sua rentrée política nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, Seixal, com música, teatro, artes plásticas, cinema, ciência e desporto, mas também muitos debates e discussões políticas temáticas.

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, fará no primeiro dia o discurso de abertura e, no último dia, a intervenção política de fundo.

O CDS-PP será último partido a retomar a atividade formal partidária e, a 9 de setembro, irá aproveitar a convenção autárquica nacional, em Lisboa, para fazer a sua rentrée política.

A convenção acontecerá a menos de um mês das eleições autárquicas de 1 de outubro, nas quais a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, é a candidata do partido à Câmara de Lisboa.