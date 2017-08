Marcelo visita a terra da família de Marcello

Marcello Caetano, último presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, não foi padrinho de batismo do atual Presidente da República. Mas podia ter sido: o ilustre catedrático de Direito foi uma espécie de mentor do médico Baltazar Rebelo de Sousa, 15 anos mais novo do que o sucessor de Salazar.

A relação de amizade entre os dois era tão sólida que Baltazar convidou Marcello José das Neves Alves Caetano para padrinho do seu casamento com Maria das Neves, e deu o seu nome ao filho mais velho do casal. Com o passar dos anos, os laços foram-se estreitando, bem como a relação entre Teresa de Barros (filha de João de Barros e mulher e de Caetano) e Maria das Neves, mãe do atual Presidente da República.

A amizade estendeu-se aos filhos, a ponto de Maria das Neves e Baltazar convidarem Miguel e Ana Maria Caetano, os dois filhos mais novos do “padrinho Marcello e da madrinha Teresa”, para padrinhos de Pedro, o irmão mais novo do PR.

Espólio da família Alves Caetano

O pai de Marcello Caetano, José Maria Alves Caetano – que nasceu na freguesia visitada pelo Presidente Marcelo este sábado – foi um homem dos sete instrumentos: Aos 12 anos veio a pé para Lisboa trabalhar como marçano. Gostava de escrever, teve uma enorme intervenção cívica nos bairros onde viveu e, entre 1911 e 1940, foi colaborador do jornal “A Comarca de Arganil” entre outros títulos da imprensa regional.

Em 2013, para assinalar o 150º aniversário do seu nascimento a 11 de outubro de 1863, na aldeia de Pessegueiro, a família fez uma reunião alargada. António, o seu filho mais novo, meio-irmão de Marcello, organizou um livro com os 300 artigos mais relevantes que José Maria publicou na imprensa regional entre 1911 e 1940, em parceria com Miguel, seu sobrinho, neto do homenageado, e filho mais novo de Marcello Caetano.

Muitos foram os textos que ficaram de fora; os organizadores só selecionaram “artigos cuja leitura nos pareceu ser pertinente”, na época em que vivemos: “Aqueles que estavam muito localizados no local ou na época não entraram", disse o investigador António Alves Caetano ao Expresso, em 2013.

DR

José Maria era quatro mais novo do que a sua primeira mulher, Josefa Maria das Neves, mãe de Marcello e das quatro filhas deste matrimónio; o pai fez questão de assegurar que estudariam o suficiente para se bastarem a si própria em termos financeiros, porque não as queria dependentes da sorte ou do sustento do marido.

Após a morte de Josefa, José Maria voltaria a casar; no total foi pai de nove filhos.

O grande repórter da Guerra de Espanha

O irmão mais velho de Josefa, chamava-se António Joaquim das Neves, e foi professor oficial no Colmeal e, mais tarde, em Sintra; a sua mulher, Emília das Neves e Silva, também foi professora; um dos filhos destes tios de Marcello, Hermano Neves, nasceu em Alvares em 1884, e foi jornalista conhecido no seu tempo.

Hermano era o pai de Mário Neves, seis anos mais novo do que Marcello, e o homem que organizou as primeiras ‘sebentas’ do primo quando este começou a dar aulas na Faculdade de Direito de Lisboa [sebentas eram manuais com compilações de lições para estudantes universitários].

Mário Neves era um democrata e um jornalista de referência. Em 1936, ao serviço do Diário de Lisboa, foi um dos primeiros jornalistas a entrar em Badajoz, com Reynolds Packard, da “United Press”, Jacques Berthet, do “Temps”: “Estes jornalistas, e mais tarde Jay Allen, correspondente do Chicago Tribune, foram os primeiros a denunciar a violência e a “inflexível justiça militar” realizada pelo Exército de África, comandado pelo tenente-coronel Yagüe”, lê-se no site da Fundação Mário Soares.

“Para Mário Neves significou a última oportunidade de apresentar a verdade, já que depois do seu artigo de 16 de Agosto de 1936, a crónica do dia seguinte foi integralmente censurada e ele próprio envolvido numa polémica internacional sobre a veracidade dos relatos”.

Arquivo A Capital

Este sábado é dia de festa em Alvares, sede da freguesia que recebe a visita do Presidente da República, para presidir à sessão de entrega de uma doação de 60 mil euros para apoiar a reflorestação daquela zona do concelho de Góis; de referir que a verba é doada pelos accionistas do jornal Observador, que também estão presentes.

Alvares acolhe o evento com empenho, informando no site da junta que a sessão tem lugar no “salão do quartel dos bombeiros a partir das 15h00 e contará também com a presença da presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira, nela participando representantes do Observador”. O responsável pela equipa científica que vai implementar o projecto, José Miguel Cardoso Pereira, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia e os membros representantes do Núcleo Fundador da Zona de Intervenção Florestal da Ribeira do Sinhel, também está presente.

Acresce dizer que o PR deve conhecer muitas histórias sobre a freguesia de Alvares; enquanto jovem estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, na década de 60, Marcelo Rebelo de Sousa jantava todas as quartas-feiras em casa de Marcello Caetano. Baltazar e Maria das Neves estavam em Moçambique porque, pouco depois de sucedido a Salazar na chefia do Governo, Caetano nomeou Baltazar Rebelo de Sousa para o cargo de governador-geral da então província ultramarina, onde permaneceu até 1970. Depois de regressar a Lisboa, foi nomeado ministro, tutelando sucessivamente as pastas da Saúde, Previência Social e Ultramar.