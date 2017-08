CDS apresenta proposta para reforçar a “transparência” nas cativações

O CDS vai apresentar uma proposta que visa reforçar a “transparência” no que toca às cativações na despesa pública e à discussão do próximo Orçamento do Estado, em resposta aos dados da UTAO publicados ontem e que revelam que em 2016 se atingiu o pico de cativações dos últimos oito anos.

Ao Expresso, o centrista João Almeida explica que a iniciativa consiste numa alteração à lei de enquadramento orçamental, "no sentido de incluir nos boletins de execução orçamental o montante das cativações, o que está cativado e foi desativado entretanto, ministério a ministério, programa a programa e serviço a serviço".

A proposta surge depois de semanas de acusações à direita de que o Governo estaria a esconder os verdadeiros números de despesa cativada e a negar cortes em áreas como a Educação e a Saúde. O objetivo, assegura João Almeida, é reforçar a transparência no debate das contas públicas: "Estamos a discutir as cativações de 2016 quase dois anos depois da aprovação do Orçamento do Estado. Há necessidade de acompanhar as cativações pelo escrutínio político e a transparência, senão temos um Orçamento do Estado de ficção com uma parte que não é executada".

A ideia é começar o mais cedo possível a saber quais os montantes das cativações e as áreas que são afetadas, com os centristas a quererem agendar a discussão da proposta "ainda antes do debate do Orçamento do Estado, para que o PS não faça um Orçamento achando que pode depois, na execução, mentir sobre o que é o Orçamento". As críticas do CDS estendem-se aos partidos que apoiam o Executivo, que João Almeida acusa de terem fingido "espanto" ao saberem das cativações feitas em 2016: "Quem participa numa maioria tem mecanismos internos para poder saber o que está a ser gasto. Nós fizemos perguntas por suspeitarmos disto e tivemos respostas falsas", assegura.

Para os centristas, a aposta no mecanismo das cativações - que permitiu reter despesa, estando já aprovado o Orçamento para 2016 - consiste numa "tentativa de alterar o padrão da austeridade": "Privilegiou-se a lógica dos salários, que foram devolvidos mais rapidamente, mas teve como consequência a degradação dos serviços. O OE não estica. Isto não é o fim da austeridade, é a alteração da austeridade, que indiscutivelmente existe".

As expectativas dos centristas são que a proposta seja aprovada rapidamente - e pressionam os outros partidos para que o façam, em nome da transparência. "Não há razão nenhuma para não ser aprovada - quem está no Governo, se não aprovar, é porque não é transparente. Os partidos [que apoiam o Executivo], se não sabiam, agora não podem negar esta hipótese". "Esperamos que tenha efeito já no próximo OE, a tempo de entrar em vigor antes do início da execução orçamental de 2018, para não se fazer um debate sobre um orçamento que é uma ficção", defende João Almeida.

Cativações mais altas em oito anos

Os números da UTAO, que foram noticiados esta quinta-feira pela agência Lusa e têm em conta a execução orçamental até junho, revelam que o ano de 2009 foi aquele em que houve montantes cativados menores (624 milhões de euros) e 2016 foi o ano em que houve maiores montantes cativados (1.746,2 milhões), nos últimos oito anos.

Na Conta Geral do Estado de 2016, que foi publicada pela Direção-Geral do Orçamento no início do mês passado, o montante de cativações relativo a 2016 chegava apenas aos 942,7 milhões de euros. O relatório justificava que este instrumento serviria para "adequar o ritmo da execução da despesa às reais necessidades e assegurar a manutenção de uma folga orçamental que permita suprir riscos e necessidades emergentes no decurso da execução".

A cativação é um instrumento que permite que despesa que foi autorizada não seja realizada, ficando retida a não ser que haja uma autorização do Ministério das Finanças para a sua libertação, e que é prática habitual. No entanto, a lei orçamental do ano passado introduziu cativos adicionais sobre o crescimento da depesa, depois das primeiras cativações previstas no OE.