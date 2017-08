Incêndios: Governo reforça Linha de Emergência Social

O Governo anunciou esta quinta-feira o reforço da Linha Nacional de Emergência Social (LNES) com vista a ajudar as populações afetadas pelos incêndios.

A partir da agora, as vítimas poderão ligar para o número 144 – gratuito e disponível 24 horas/dia – e pedir acompanhamento social, como alojamento e subsídios, apoio psicológico e outros cuidados de saúde.

A linha permitirá também efetuar pedidos de documentação, como a segunda via do cartão de cidadão, do documento único automóvel ou uma certidão de óbito. . O objetivo é centralizar o apoio às populações afetadas pelos fogos em junho.

Em comunicado, o Executivo refere que a medida visa agilizar as ações tomadas neste âmbito nomeadamente pelos Ministérios da Justiça, Trabalho Solidariedade e Segurança Social e Saúde.

Só em cinco dias, entre 18 e 22 de junho, a Linha Nacional de Emergência Nacional recebeu 2308 chamadas na sequência do incêndio de Pedrógão Grande.