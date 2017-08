Vitorino ironiza dizendo que se não fosse Marques Mendes ninguém daria pela demarcação do Presidente relativamente ao Governo

No entender de António Vitorino “é tão subtil a demarcação” do Presidente da República relativamente ao Governo, que “se o dr. Marques Mendes não a tivesse referido passava despercebida”.

Depois do comentador social-democrata ter feito essa leitura da entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa, publicada pelo “Diário de Notícias” no fim de semana, o comentador socialista veio agora contradizer essa perspetiva, na sua habitual intervenção das terças-feiras à noite na SIC Notícias.. Vitorino considera que, na verdade. as declarações do Presidente dizem o oposto, ironizando que chega à conclusão contrária por ser “menos subtil”.