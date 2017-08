PCP insiste na fusão de PSP e GNR numa só polícia civil

O PCP retomou esta quarta-feira a ideia de fusão da PSP e da GNR numa só polícia, de "natureza civil", mas não quer um debate à pressa nem tem um calendário definido.

"Mais do que apresentar um projeto à pressa, o que nos parece necessário é que o debate se faça e a discussão tenha lugar", afirmou Rui Fernandes, da comissão política do PCP, numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, sobre forças de segurança.

Apesar de não excluir apresentar um projeto de fusão no curto prazo, Rui Fernandes explicou que não deve haver "assuntos tabu" e que deve começar a discutir-se o assunto, em que as forças de seguranças sejam ouvidas.

Para o PCP, não se coloca uma questão constitucional, quanto à natureza da GNR, força militar, e a PSP, dado que na Constituição as Forças Armadas estão num capítulo e as forças de segurança noutro.

"Para o PCP, as forças e serviços de segurança devem ter uma natureza civil", defendeu.