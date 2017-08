Governo apresenta 20 equipas de sapadores florestais em Oliveira do Hospital

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta 20 novas equipas de sapadores florestais, na quinta-feira, em Oliveira do Hospital, onde há 10 anos foi criada a primeira Zona de Intervenção Florestal (ZIF) do país.

Acompanhado pelo ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, António Costa presidirá a uma cerimónia, às 14h30, em que "também serão entregues 20 viaturas de primeira intervenção para combate a incêndios florestais e diversos equipamentos", informou a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.

Em comunicado, a autarquia presidida pelo independente José Carlos Alexandrino, eleito pelo PS, indica que o programa "vai decorrer no território daquela que foi a primeira ZIF a ser criada no país", em Alvoco das Várzeas.

A ZIF do Alva e Alvoco foi criada, em 2006, pela Caule -- Associação Florestal da Beira Serra, com sede em Oliveira do Hospital, liderada por Vasco Campos.

Citado na nota, José Carlos Alexandrino realça que o primeiro-ministro visitará um concelho "onde a política de ordenamento e a prevenção de incêndios florestais têm sido uma prioridade dos vários agentes locais, com destaque para as organizações de produtores" florestais.

"Neste território, tem havido uma importante concertação de esforços e convergência de objetivos por forma a garantir a sustentabilidade da floresta, enquanto principal pilar da prevenção", acrescenta.

Para José Carlos Alexandrino, "celebrar uma década da primeira ZIF do país é reconhecer um trabalho pioneiro na defesa da floresta".

Em declarações à agência Lusa, Vasco Campos realçou a "experiência extremamente positiva" de uma década de existência da ZIF, que reúne 482 proprietários e 4.741 hectares de espaços florestais.

Nesta ZIF, cada aderente possui em média de nove parcelas, cada uma com uma área média de 4.500 metros quadrados.

"Ainda acabámos de nascer. Dez anos de floresta não é nada", disse Vasco Campos, para salientar que o projeto tem permitido "criar uma dinâmica bastante forte no território".

Na ZIF do Alva e Alvoco, predominam as plantações de pinheiro-bravo, mas também existem extensões significativas de folhosas (medronheiro, carvalho, sobreiro e castanheiro), enquanto o eucalipto ocupa três por cento da Zona de Intervenção.

Associação de proprietários sem fins lucrativos, a Caule gere atualmente 12 destas unidades de exploração florestal, que representam quase 6.300 produtores de seis municípios da região: Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Penacova, Seia e Santa Comba Dão, nos distritos de Coimbra, Guarda e Viseu.

Na quinta-feira, segundo a Câmara Municipal, a apresentação das equipas de sapadores, na ZIF do Alva e Alvoco, é antecedida de almoço no parque de merendas da praia fluvial de Alvoco das Várzeas, às 13h00, a que se segue, às 14h15, a partida da comitiva para o local da cerimónia em viaturas todo-o-terreno.