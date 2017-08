Vitorino diz que a pressa na legislação sobre indemnizações para Pedrógão pode conduzir a expetativas frustradas

O socialista António Vitorino procurou desvalorizar a necessidade da aprovação urgente do projeto de lei para acelerar as indemnizações das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, considerando que poderá mesmo levar a uma posterior frustração das expetativas.

“Eu percebo que haja pressa na adoção da legislação”, afirmou no seu comentário habitual de terça-feira à noite na SIC Notícias. Mas “mesmo que fosse votada agora ficaria à espera das conclusões da comissão independente”, acrescentou, frisando que o que está em causa são indemnizações por responsabilidade pública e que como tal é preciso que primeiro se conclua que houve falhas do Estado no combate ao incêncio.

Já Pedro Santana Lopes afirmou não conseguir entender muito bem como é que não há consenso. “Não consegui dar razão a nenhum deles”, afirmou comentando as posições do PS e dos partidos da oposição nesta matéria. “Devia haver um esforço para um entendimento”, acrescentou.

Os comentários ocorrem no dia em que o “Diário de Noticias” noticiou que PSD, CDS-PP e PCP, com o apoio do BE, querem aprovar, no parlamento, esse diploma logo em setembro, após as férias de verão. O PS criticou a pressa destes partidos, afirmando não ter "objeções de princípio" ao diploma, mas que este precisa de ter as “necessárias salvaguardas”.