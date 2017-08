Vitorino diz que a Rússia passou a ser “o grande elefante na política americana”

O comentador diz que Trump poderá ter um ego tão grande como o de Putin mas não conta com “as mesmas condições de retaguarda” para o afirmar

“A Rússia passou a ser uma questão de política interna americana central. Passou a ser o grande elefante (no meio da sala) na política americana”, frisou António Vitorino na sua intervenção habitual das terças-feiras à noite na SIC Notícias.

Comentando a questão do posicionamento do Presidente norte-americano relativamente ao regime de Moscovo, Vitorino frisou que este vai contra odo seu próprio partido, que aprovou por larguíssima maioria as sanções económicas. “Pode ser que o ego de Trump seja igual ao de Putin, mas as condições de retaguarda não são as mesmas para o afirmar”, acrescentou.