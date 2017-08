Ministério Público “recolhe elementos” sobre viagens pagas pela Huawei a políticos

A Procuradoria-Geral da República está a investigar as viagens pagas pela empresa chinesa Huawei a três políticos. A notícia foi avançada pelo Observador, que foi informado de que o Ministério Público “encontra-se a recolher elementos com vista à análise sobre eventual providência a tomar”.

Também o caso dos ajustes diretos milionários realizados por juntas de freguesas geridas pelo PSD, noticiado pelo Observador esta semana, estará a ser avaliado.

No domingo passado, o Observador noticiou que a Huawei pagou a deslocação de três políticos à China. São eles Sérgio Azevedo, deputado e vice-presidente da bancada do PSD, Ângelo Pereira, vereador do PSD na câmara de Oeiras e candidato nas próximas eleições autárquicas, e Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa. Segundo o jornal, a viagem durou cinco dias e a estadia e os voos foram pagos pela empresa de telecomunicações chinesa. Os próprios deputados terão admitido ao jornal o pagamento das viagens.

Na segunda-feira, Sérgio Azevedo esclareceu que viajou a convite da Huawei, mas não enquanto deputado. Numa nota enviada à agência Lusa, o deputado diz ter participado na viagem “a convite da entidade e não, ao contrário do que tem sido veiculado pela imprensa, a convite do Sr. Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela”.

Sérgio Azevedo adiantou que a participação nesta viagem não se realizou sob as funções que desempenha como deputado à Assembleia da República Portuguesa, “não tendo, por isso, sido efetuada sob o pretexto de missão oficial ou missão parlamentar”. “Mantenho a convicção de que quer no plano ético, quer no plano da licitude agi em conformidade. Como aliás sempre o fiz no parlamento ou na minha vida profissional anterior. Caso contrário não teria tornado pública a minha visita logo no momento da sua realização”, refere ainda, acrescentando que se “tivesse tido consciência de que a interpretação que é dada a este evento fosse compaginável em absoluto com uma ilicitude (…), jamais teria aceitado o convite”.

O outro caso noticiado pelo Observador - e que estará a ser igualmente avaliado pela PGR - diz respeito a alguns dos atos de gestão de três juntas de freguesia lideradas pelo PSD no concelho de Lisboa “que, entre avenças e contratos atribuídos por ajuste direto a empresas de militantes do partido, gastaram, no total, mais de um milhão de euros desde o início do mandato”.