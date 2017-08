Marcelo promulga diploma para abandono dos manuais escolares em papel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta terça-feira o diploma da Assembleia da República que visa fomentar a desmaterialização dos manuais escolares, abandonando progressivamente os materiais em papel.

A promulgação do diploma sobre "a desmaterialização de manuais e de outros materiais escolares" foi anunciada numa nota divulgada na página da Internet da Presidência da República.

O diploma, da autoria do partido ecologista “Os Verdes”, tinha sido aprovado por maioria em 7 de julho, apenas com abstenção do CDS-PP.

O projeto do PEV muda apenas uma alínea na lei que define o regime de avaliação, certificação e adoção de manuais escolares do ensino básico e secundário.

Nessa alínea prevê-se o “fomento, desenvolvimento e generalização da desmaterialização dos diversos recursos educativos”.