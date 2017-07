Parlamento chumbou três indigitados para a Anacom

PS não conseguiu convencer parceiros de esquerda para aprovar nomes de Margarida Sá Costa, Dalila Teixeira e Francisco Cal

O Parlamento chumbou esta tarde o nome dos três indigitados pelo Governo para a Anacom, ao aprovar os relatórios que indicavam que aqueles não tinham perfil para o cargo. Trata-se de Margarida Sá Costa, Dalila Teixeira e Francisco Cal.

Na semana passada, os partidos de esquerda apenas se entenderam para aprovar o nome do novo presidente Cadete de Matos, tendo adiado para hoje as restantes votações.

Esta quinta-feira, PCP e BE uniram-se a PSD e CDS para travar Margarida Sá Costa e Dalila Teixeira. Francisco Cal foi chumbado apenas pelo PCP, PSD e CDS, uma vez que BE ficou ao lado do PS.

Se o Governo entender, pode manter a indigitação das três personalidades, uma vez que estas receberam parecer positivo da Cresap e a posição do Parlamento não é vinculativa.