Jorge Coelho: “Liderança do PSD mostrou que na política não pode valer tudo”

Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho consideram que houve um aproveitamento político da tragédia de Pedrógão Grande. “Vergonhoso” e “escandaloso” foram algumas das palavras usadas para descrever “o que se passou na última semana”

Jorge Coelho criticou, esta quinta-feira à noite, o comportamento do PSD relativamente à tragédia de Pedrógão Grande. Na “Quadratura do Círculo”, transmitido pela SIC Notícias, o comentador considerou que o “que desembocou no nosso país foi algo muito triste”.

“A liderança do PSD mostrou que na política não pode valer tudo. Se há assunto que não pode ser tratado de forma partidário é este – e deve merecer a repulsa das pessoas”, referiu.

O PSD foi o principal alvo de críticas, pois “é o maior partido da oposição e tem de ter mais responsabilidade”, defendeu o comentador. Quanto ao CDS (“que é mais pequeno”), considerou que a possibilidade de avançar com uma moção de censura ao Governo não passou de “faits divers de puro populismo sem sentido”.

“Com os bombeiros e todo o país a trabalhar [para apagar os fogos] ia agora o Parlamento reunir-se de emergência por causa de uma moção de censura, que já se sabia qual seria o resultado? É mais um faits divers de populismo puro sem sentido. No fim de tudo, poderá haver uma moção, quando determinar esta fase crítica do país”, disse.

Agora, defendeu, a prioridade deve ser apagar os fogos. Só depois é que tudo deve ser discutido “sem qualquer tipo de tabus”. Jorge Coelho recusou dizer se o SIRESP estava entre as “coisas que correram muito mal”. Se o dissesse, justificou, “estaria a fazer o mesmo que essas tristes figuras fizeram ao longo deste processo”.

Para José Pacheco Pereira, “o que se passou na última semana” foi “uma tempestade perfeita” que combinou “três furacões”: “uma tragédia genuína, a silly season e a baixíssima qualidade política do PSD e CDS”.

Quanto ao incêndio de Pedrógão, Pacheco Pereira defendeu que é necessário esperar para ter uma apreciação “mais consolidada”, sublinhando que importa analisar em separado o que aconteceu na estrada nacional 236, onde morreram 47 das 64 vítimas mortais da tragédia.

Já quanto ao “furacão” silly season, o social-democrata criticou a atuação dos órgãos de comunicação social, “especialmente as televisões”, que considerou terem sido imprudentes. “Explorar emoções não é informação”, disse.

E essa emoção, argumentou Pacheco Pereira, foi usada pela oposição (“principalmente pelo PSD”) para “tentar cavalgar os fogos quando não tinham outra coisa para cavalgar”.

“Quando olhamos para as estruturas parlamentares e declarações, assistimos a numa mediocrizarão. Há uma baixa de qualidade, que não é exclusiva do PSD e CDS”, atirou Pacheco Pereira. “A última semana foi vergonhosa e a comunicação social colaborou nessa vergonha. É apetecível usar o sentimento da pessoa. Mas isto vai dar mau resultado”, alertou.

Lobo Xavier: “Oposição deve pedir desculpa”

António Lobo Xavier, antigo deputado centrista, também dirigiu as críticas ao PSD e ao CDS, que considerou que “foi atrás pensando que havia realmente um sinal”. “Os partidos da oposição devem pedir desculpa por terem corrido atrás de uma especulação para a qual não havia menor fundamento. São pequenos erros de tática, juntos a um erro de estratégia, que acho que não têm volta”.

Defendendo que uma moção de censura “só faria sentido” se fosse provado que o Executivo “ocultou dados essenciais para gerir a própria agenda política”, Lobo Xavier defendeu que se há assunto que “não está arrumado em Portugal” é a tragédia em Pedrógão. “E isto é válido tanto para o Governo como para o PSD”, disse.