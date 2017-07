Pinto Monteiro, ex-PGR: “Não percebo por que razão a lista de mortos está em segredo de justiça”

O anterior procurador-geral da República Fernando Pinto Monteiro, magistrado que exerceu o cargo entre 2006 e 2012, discorda da decisão de manter em segredo de Justiça a lista das vítimas mortais do incêndio em Pedrógão Grande. Pinto Monteiro acredita no entanto que “mais tarde ou mais cedo” a Procuradoria-Geral da República (PGR) vai tornar públicos os nomes de todas as pessoas que perderam a vida nas chamas, que tiveram início a 17 de junho e queimaram mais de 40 mil hectares em três concelhos (Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera)

Concorda com a decisão das autoridades manterem a lista das vítimas mortais em segredo do justiça?

Não percebo por que razão há segredo de justiça sobre a lista de mortes no incêndio em Pedrógão Grande. Não é nenhum segredo de Estado. Além disso, não há aparentemente a existência de um crime de incêndio.

Compreende os argumentos do Ministério Público pela defesa deste segredo de justiça? De que a revelação dos nomes das vítimas possa vir a prejudicar a investigação, nomeadamente com uma possível interferência dos familiares no processo?

Não conheço os argumentos do Ministério Público, porque não tive acesso ao despacho. Mas os procuradores hão de ter um argumento para a existência desse segredo de justiça. Contudo, não percebo como isso possa prejudicar a investigação.

Mas acredita que mais tarde ou mais cedo a PGR vai acabar por divulgar esta lista?

Claro que tem de ser divulgada. É evidente que tem de se saber os nomes e que mais dia menos dia isso vai acontecer. Não passa pela cabeça de ninguém que as identidades dos que morreram não sejam reveladas. Então as pessoas morrem e não se sabe quem morreu?

A existência do segredo de justiça sobre esta lista e a publicação nos jornais de várias listas com diferentes dados faz aumentar ou não o risco desta especulação em torno dos números e da identidade dos mortos?

Claro. É curioso que o segredo de justiça seja violado todos os dias em Portugal. Tudo o que se passa nos processos mais importantes vai saindo em alguns jornais. Já em relação ao caso de Pedrógão é um dos poucos segredos de justiça que vai sendo respeitado.

A oposição já pediu para tornar pública a lista nominativa das pessoas que morreram na tragédia de Pedrógão Grande. O que pensa da discussão política em relação a este assunto?

Tem havido um aproveitamento e uma especulação política miserável com as mortes de Pedrógão Grande. É uma tragédia que devia ser respeitada. Seja qual for o partido político que o faça. Não percebo também toda esta discussão em torno do números de mortos. Não faz sentido andar-se a especular sobre os nomes das pessoas e se morreram 60, 70, 80, 90 ou 100 pessoas. Acredito, aliás, que vai ser fácil apurar quem morreu e quem não morreu.