Costa: “A maior irresponsabilidade que podia ter era assegurar que não vai voltar a acontecer” um incêndio de grandes dimensões

O primeiro-ministro alertou que nenhum dispositivo pode evitar fogos como os de Pedrógão e Mação, tendo em conta o desordenamento da floresta e as condições meteorológicas

O primeiro-ministro recusou garantir que novos incêndios de grandes dimensões, como os de Pedrógão Grande e o de Mação (que ainda está ativo) possam voltar a acontecer. Aliás, considerou que dar essas garantias seria “irresponsável”. Esta quarta-feira, depois de ter estado reunido com a Proteção Civil, António Costa defendeu que “nunca haverá algum dispositivo que possa evitar e prevenir situações desta natureza”.

“A maior irresponsabilidade que podia ter era assegurar que não vai voltar a acontecer [um incêndio de grandes dimensões] ”, disse aos jornalistas. “Voltámos a ter este incêndio [Mação] e vamos ter seguramente mais incêndios desta dimensão. Temos uma floresta particularmente desordenada”, acrescentou.

António Costa, que esteve na tarde desta quarta-feira na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, a receber informação sobre os vários fogos que lavram o país, referiu que a floresta desordenada em junção com o tempo seco e quente que se faz sentir no país, são propícios a que novos incêndios surjam.

No entanto, lembrou que “quando há 10 anos foi feita uma grande reforma na Proteção Civil” foi assumido que se estava “a comprar tempo para que fosse feita a reforma da floresta”. “O tempo não foi aproveitado”, exclamou Costa.

Recorrendo ao exemplo de Mação, o primeiro-ministro recordou que o concelho já tinha sido consumido pelas chamas em 2003 e que agora voltava a enfrentar a mesa realidade. “Se nada for feito de fundo” daqui a alguns anos, alertou Costa, haverá “ocorrências idênticas”.

“ [A reforma da floresta] levará anos a produzir efeitos no terreno”, sublinhou.

Das suas funções como chefe de Governo “faz parte confiar e expressar confiança nas instituições” e, por isso mesmo”, aproveitou a conferência de imprensa para destacar o trabalhão da Proteção Civil e dos bombeiros, recusando eventuais falhas no terreno no combate ao incêndio de Mação.

“Desde 1 de julho até ao dia de hoje, tivemos 2007 incêndios, dos quais 81% foram controlados nos primeiros 90 minutos. O dispositivo respondeu na generalidade das situações”, disse. “Não podemos avaliar o desempenho do dispositivo por cada incêndio que não é controlado no primeiro momento. Temos de avaliar o conjunto do sistema e confiar no funcionamento das instituições”, defendeu.