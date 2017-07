Bloco acusa PSD de instrumentalizar o debate sobre número de mortos nos incêndios

O Bloco de Esquerda (BE) acusou esta quarta-feira o PSD de "aproveitamento político" e de instrumentalizar o debate sobre o número de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, que pediu e do qual desistiu.

"Assistimos à politização de algo que deveria ser mantido para lá dos partidos políticos – o número de vítimas da tragédia e a lista dessas vítimas", afirmou o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, no Parlamento, após o PSD ter desistido de um debate em Comissão Permanente da Assembleia da República.

Pedro Filipe Soares acusou o PSD de "aproveitamento político" nos últimos dias em torno da divulgação da lista de mortos nos incêndios de Pedrógão, em junho.

Para o líder parlamentar bloquista, com a divulgação da lista, na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi eliminada "qualquer ideia de falta de transparência, de tentativa de esconder a informação".

O BE acusou o PSD de querer "instrumentalizar para o jogo partidário e político aquilo que nunca deveria entrar neste espaço", o número de vítimas.

Passado este "'fait divers' e este jogo político do PSD", o Bloco insiste que o necessário é centrar as atenções "no essencial".

"Temos ainda fogos no país, toda a atenção e toda a energia deve ser centrada para que mais rapidamente possível, as notícias possam ser sobre o fim dos incêndios e que não há mais populações em perigo", afirmou.

O PSD desistiu esta quarta-feira do debate em Comissão Permanente, que tinha proposto na terça-feira depois de ter dado 24 horas para o Governo divulgar a lista de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho.

Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou, em comunicado, que se registaram, "até ao momento", 64 vítimas mortais nos incêndios de Pedrógão Grande, e divulgou a respetiva lista.

Esta quarta-feira, o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, anunciou que o partido desistira de pedir o debate.