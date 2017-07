Secretária-geral do sistema de segurança só soube do roubo em Tancos “pelos jornais”

Helena Fazenda, secretária-geral do sistema de segurança interna, só soube do assalto a Tancos “pelos jornais”. Foi a própria que o disse, esta terça-feira, na Comissão de Defesa Nacional no Parlamento, enquanto fazia a descrição detalhada da cronologia dos factos, que só começou a dia 29 de junho, um dia depois do roubo.

E foi nesse dia que começou a tentar contactar o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Pina Monteiro, que se encontrava em Bruxelas, para acertar as ações a tomar - uma conversa que só conseguiu ter com Pina Monteiro quando este chegou a território nacional, já perto da meia-noite.

Na audição, a secretária-geral do sistema de segurança interna explicou que a informação do assalto não foi partilhada pelo Exército com a Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT), que está sobre a tutela do sistema de segurança interna.

Helena Fazenda garantiu ainda que, embora “nunca se desvalorizou a ameaça” do que aconteceu em Tancos, os acontecimentos não alteram o nível de alerta em Portugal.

A secretária-geral da Sistema de Segurança Interna relatou que foram feitas várias reuniões da Unidade de Coordenação Antiterrorista, não tendo chegado qualquer informação que pudesse antecipar o assalto.

Esta terça-feira de manhã, foi ouvido na comissão o general Pina Monteiro e na quinta-feira será a vez do secretário-geral do Sistema de Informações da República, Júlio Pereira.

O furto de material de guerra nos paióis nacionais de Tancos, Vila Nova da Barquinha, Santarém, foi divulgado pelo Exército no dia 29 de junho. Granadas de mão, granadas foguete anticarro, de gás lacrimogéneo e explosivos estavam entre o material roubado.