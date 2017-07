General Pina Monteiro no Parlamento: “Nunca disse que todo o material de Tancos era obsoleto”

Parte do material militar que foi alvo de furto em Tancos estava sem condições de ser usado de forma eficaz, mas não estava “obsoleto” e se for reparado continua a ser perigoso, esclareceu esta terça-feira o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Pina Monteiro. Em audiência no Parlamento, na Comissão de Defesa Nacional, o general foi questionado por diversas vezes sobre as aparentes contradições que envolveram os discursos da tutela militar e política desde que o caso rebentou.

No dia 11 de julho, depois de uma reunião com o primeiro-ministro, o general Pina Monteiro disse em conferência de imprensa que na verdade, “os lança-granadas foguetes que foram roubados provavelmente não terão probabilidade de funcionar com eficácia, porque estavam selecionados para serem abatidos”. Agora, e em resposta à acusação do deputado do PSD Carlos Costa Neves sobre estar em curso uma “encenação política para controlo de danos”, o responsável militar veio assegurar que essas declarações não tiveram o intuito de desvalorizar o furto ocorrido em Tancos, acrescentando que “todas as intervenções” posteriores que viu, nomeadamente na comunicação social, “fizeram o serviço de tornar todo o material obsoleto, o que não é verdade”. “Nunca fiz uma única referência a todo o material”, lembrou, esclarecendo na sua intervenção inicial que parte dos 24 disparadores de tração lateral multidimensional, 30 granadas de mão ofensivas e, como soube mais tarde, os lança-granadas foguetes não estariam operacionais.

“A situação foi considerada grave desde o início e para mim nunca deixou de o ser até hoje, nem deixará de ser até se encontrar o material desaparecido, não obstante já ter sido identificado que os lança-granadas foguetes não poderão ser utilizados com toda a sua eficácia”, declarou Pina Monteiro, recusando explicar “item por item toda a perigosidade do material” e enfatizando por diversas vezes que a audiência em ambiente aberto não lhe permitiria detalhar o perigo que o material representa por não querer “dar instruções em público que quem possa ter [o material roubado] possa aproveitar”.

A questão sobre o que acontecerá agora ao material, que Pina Monteiro diz ter esperança de ainda poder ser recuperado, está em saber quem o tem em sua posse, esclareceu o general. “A questão é saber qual a intenção que tem de utilizá-lo, que pode ser de várias formas - crime organizado, terrorismo, negócio...”.

A exoneração dos cinco comandantes, que foi decidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, e que acabou com uma readmissão dos mesmos comandantes, foi também comentada por Pina Monteiro, que disse “não fazer juízos de valor” sobre a exoneração temporária dos cinco responsáveis, uma decisão que “compreendeu”.