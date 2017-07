Esquerda contra debate que “instrumentalize” vítimas de Pedrógão 

Os partidos de esquerda não deverão estar disponíveis para aprovar a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, pedida pelo PSD, se o objetivo for discutir apenas a lista de vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. A garantia foi dada esta tarde por responsáveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP, em reação ao anúncio de Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, sobre a reunião que será solicitada com "caráter de urgência".

Em resposta, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, assegurou que "o PS nunca fugiu a nenhum debate", mas admitiu que o partido não está disponível para uma discussão que implique "ausência de respeito pela vida das pessoas". "Se for convocada a Comissão Permanente da Assembleia da República, evidentemente, o PS estará presente para discutir tudo o que for necessário discutir, desde que isso não implique ausência de respeito pela vida das pessoas e pelas famílias que neste momento estão enlutadas", detalhou.

À esquerda do PS, voltam a ouvir-se as críticas sobre um possível aproveitamento político da tragédia - e a expetativa de ver exatamente quais os assuntos que irão a debate, no requerimento a ser apresentado pelo PSD. Do lado do Bloco de Esquerda, o Expresso sabe que os bloquistas poderão mostrar-se disponíveis para aprovar a reunião se a mesma visar os assuntos dos incêndios e apoios às famílias afetadas no geral, mas vão opor-se se o objeto da reunião for exclusivamente a discussão da lista de vítimas, pelo que a decisão final dependerá do teor do requerimento dos sociais-democratas.

No mesmo sentido foram as declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que esta tarde criticou a atitude "muito lamentável" do PSD, acusando os sociais-democratas de falta de "seriedade". A líder bloquista lembrou que a Comissão Permanente costuma reunir-se no verão "para acompanhar situações de incêndios, das populações e do seu apoio". "É natural que o faça e o continue a fazer, deste ponto de vista. Agora, para lutas partidárias que ninguém compreende e que ofendem até a memória das vítimas e o sofrimento das populações, não tem nenhum sentido", afirmou, em declarações à margem de uma visita ao Convento de Cristo, em Tomar, distrito de Santarém.

Ao lado do Bloco de Esquerda, que se mostra indisponível "para uma discussão que instrumentaliza vítimas" e recomenda ao PSD que se concentre "no que é relevante", estão os comunistas. O deputado do PCP António Filipe disse esta terça-feira aos jornalistas, na Assembleia da República, que o PSD está a utilizar a questão das vítimas dos incêncios para fazer "chincana política", declarando ser "óbvio" que o partido "quer instrumentalizar esta questão para obter dividendos político-partidários".

"Eu não sei se o PSD pretende que o poder político tenha alguma intromissão na esfera própria das autoridades judiciárias, não quero crer que seja isso. Agora, que estamos perante uma atitude absolutamente lamentável, e que em nada prestigia quem a está a tomar, eu creio que parece evidente aos olhos do país", acrescentou.

Declarando não compreender o caráter urgente do requerimento, ainda antes a Ministra da Administração Interna ser ouvida, esta quinta-feira, em audição na Comissão de Defesa, também a pedido do PSD, o PCP prometeu no entanto "ouvir efetivamente quais são os fundamentos para a convocação dessa Comissão Permanente" antes de se pronunciar sobre a aprovação, ou não, da reunião.