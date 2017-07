Ministra insiste nas 64 mortes: “O Governo não tem nenhuma lista secreta”

A ministra da Administração Interna insistiu esta segunda-feira que há registo de 64 vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande, sublinhando que os critérios dessa lista ficam a cargo da Polícia Judiciária e do Ministério Público.

“O Governo não mantém nenhuma lista secreta. Não é o Governo que tem a lista, mas o Ministério Público que é independente do Governo. (...) A lista de vítimas consta de um processo judicial do Ministério Público, que classificou o processo como segredo de justiça”, afirmou Constança Urbana de Sousa esta manhã aos jornalistas.

Questionada sobre critérios da constituição da lista de vítimas mortais, a ministra garantiu que são de natureza “muito objetiva” e que todos os dados estão a ser confirmados pelas entidades competentes. Mas frisou ser fundamental distinguir entre as vítimas diretas e indiretas da tragédia. “O Ministério Público está a fazer o seu trabalho e é a ele que compete investigar todas essas mortes. O Governo pode questionar o Ministério Público e já o fez.” “É preciso saber e perguntar se há essa divergência [sobre o número de vítimas]”, reforçou.

Constança Urbano de Sousa remeteu mais esclarecimentos após o “inquérito exaustivo final”, depois de uma comissão independente apurar as causas e os contornos do incêndio em Pedrogão. No final do mês, a GNR deverá também divulgar o seu relatório.

A governante alinhou-se assim com os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que afirmou há dois dias que o incêndio em Pedrogão Grande fez 64 mortos, em “consequência direta” do fogo, frisando que outros possíveis casos não se enquadram nos critérios estabelecidos.

O Expresso noticiou este sábado que houve pelo menos mais um morto do que apontam os números oficiais do incêndio de Pedrogão Grande.