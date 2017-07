Ministério da Justiça sabia “desde o primeiro momento” da vítima mortal noticiada pelo Expresso

O Ministério da Justiça tem conhecimento “desde o primeiro momento” do “atropelamento com uma vítima mortal do sexo feminino” durante o incêndio em Pedrógão Grande. O comunicado surge depois de o Expresso, no sábado, ter noticiado que haveria pelo menos mais uma vítima mortal além das 64 que constam da lista oficial. A vítima em causa morreu atropelada enquanto fugia do fogo.

Esta informação do Ministério da Justiça foi divulgada esta segunda-feira após a publicação da notícia do Expresso, que ao longo semana anterior enviou várias questões ao Ministério, e surge no mesmo dia em que se soube que a Procuradoria-Geral da República vai abrir um inquérito a este caso de atropelamento.

“Até à presente data não foram comunicadas às autoridades, nem estas delas tiveram conhecimento, notícias de mais pessoas desaparecidas ou mortas, para além das 64 acima referidas”, lê-se no comunicado do Ministério. “Um atropelamento com uma vítima mortal do sexo feminino é conhecido desde o primeiro momento, estando o Ministério Público a averiguar as concretas circunstâncias em que o acidente de viação ocorreu”, acrescenta.

No mesmo comunicado, o Ministério explica que na noite de domingo e madrugada de segunda-feira foram transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Coimbra, 61 corpos. No dia seguinte, “foram ainda levantados os corpos de mais duas vítimas mortais”. O total subia para 63 mortos.

“A estas 63 vítimas mortais veio posteriormente juntar-se um bombeiro da corporação de Castanheira de Pera, falecido já no hospital, para onde tinha sido transportado na sequência dos graves ferimentos sofridos no combate ao incêndio”, lê-se no comunicado.

O Ministério assegura que “todos os 64 corpos das vítimas mortais conhecidas das autoridades foram entregues até ao dia 25 de junho às respetivas famílias” e que nenhum está ao encargo das autoridades ou por identificar. E, tal como já tinha dito António Costa, “havendo suspeita ou informação sobre eventuais vítimas mortais do incêndio para além das 64 já referidas, devem as mesmas ser transmitidas ao Ministério Público”.

“A identificação das vítimas é matéria do processo-crime que se encontra neste momento sob direção do Ministério Público, a quem compete definir os termos e modos da sua divulgação”, conclui o comunicado.