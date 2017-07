Recandidato do PS à Câmara de Ourém continua insolvente

O processo, que envolve uma dívida de 350 mil euros, data de 2014. Em dezembro, o PS disse ao Expresso que Paulo Fonseca já teria chegado a acordo com os seus credores

O presidente da Câmara de Ourém e recandidato pelo PS nas eleições autárquicas, Paulo Fonseca, continua insolvente, de acordo com certidão do Registo Civil da Batalha a que o Expresso teve acesso. Por lei, os candidatos autárquicos não podem estar na situação de insolvência.

O documento indica que Paulo Fonseca, que está à frente daquela Câmara há sete anos, foi declarado insolvente em agosto de 2014. Em dezembro do ano passado, o Expresso noticiava que Paulo Fonseca estava a tentar um acordo com os seus credores para travar o processo de insolvência pessoal. O acordo foi, na altura, revelado ao Expresso pelo presidente da Distrital de Santarém do PS, António Gameiro, que garantia então que "o processo de insolvência parou" e que por isso "o Ministério Público não pode avançar para a perda de mandato".

No entanto, não é isso que indica o documento a que o Expresso teve acesso, e que data de 19 de julho. Às tentativas de contacto do Expresso, Paulo Fonseca respondeu que "obviamente" não confirma se algo falhou no processo de negociação com os credores e diz estar disponível para falar do assunto apenas "depois de entregar as listas e depois das eleições". "Agora não há nada para dizer nem faria sentido inventar coisas", acrescenta. O prazo para a entrega de listas termina a 7 de agosto.

Na origem desta questão esteve um processo de insolvência pessoal intentado em 2014 pelo empresário José Carlos Serralheiro, que disse ao jornal "O Mirante", em 2014, ter-se sentido "burlado" num negócio de 2008, em que se queixava de ter dado 350 mil euros ao atual autarca para capitalizar a empresa de construção de que Fonseca era então sócio com a garantia de ter "50% da empresa ou a devolução do dinheiro", o que não se verificaria. O Tribunal Constitucional acabou por publicar, a 22 de novembro do ano passado e depois de vários recursos, a decisão final sobre este processo, confirmando o estado de insolvência de Paulo Fonseca.

A 1 de março deste ano, o PS anunciou que Paulo Fonseca seria o escolhido para nova candidatura à Câmara de Ourém, apesar de já na altura o Ministério Público pedir o afastamento de Fonseca na gestão da autarquia. Na altura, o PS de Ourém explicava em comunicado que "o processo que o cidadão Paulo Fonseca enfrenta, decorrente da sua atividade profissional, remonta ao ano de 2008 e a um conjunto de circunstâncias relacionadas com uma empresa da qual foi sócio, face à crise económica e do setor do imobiliário que atingiram milhares de empresas em Portugal".

"Quando Paulo Fonseca liderou a candidatura à Câmara de Ourém, em 2009, estes problemas pessoais já existiam", lembrava o mesmo comunicado. A Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais esclarece que os candidatos às eleições autárquicas não podem estar "falidos e insolventes, salvo se reabilitados".