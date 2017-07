PSD: Pedro Pinto propõe grupo de trabalho para melhorar “democracia interna”

Um dia depois de uma reportagem do Observador ter denunciado a utilização de carrinhas a transportar militantes para a votação que decorreu no Hotel Sana, em Lisboa, para os órgãos distritais do partido novo líder da Distrital, eleito a 1 de julho, disse a este jornal online que vai “formar um grupo para pensar como se pode melhorar a democracia interna no partido e levar à participação de cidadãos”.

Segundo Pedro Pinto, o principal objetivo desta iniciativa é fazer com que “o partido não se torne num partido de votantes, mas sim de militantes”. O deputado e dirigente social-democrata disse ainda que “já tinha equacionado” fazer uma reflexão deste tipo, por entender que há que repensar “a forma de participação interna na vida dos partidos”

Na reportagem publicada esta quinta-feira no Observador são identificadas diversas carrinhas a transportar militantes ao serviço de uma fação do PSD/Lisboa liderada por Rodrigo Gonçalves, presidente interino da concelhia que controla o maior “saco de votos” do PSD na capital. São ainda identificados apoiantes de Pedro Pinto que estavam à porta do local onde se realizavam as votações a mobilizar votantes — com listas na mão — e a fazer, também, alguns transportes

