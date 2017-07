Português cofundador da Altice acusa Governo de “não ver a importância” do investimento da empresa

O cofundador da Altice Armando Pereira criticou esta quinta-feira o Governo português por “muitas vezes” não ver a “importância” do grupo francês e “não facilitar as coisas”. “A Altice investe em Portugal de uma maneira muito importante. Na semana passada aconteceu uma coisa importante aqui em Portugal, mas penso que, muitas vezes, o Governo português não vê essa importância”, criticou.

O cofundador da Altice, que falava em Vieira do Minho, distrito de Braga, garantiu que o investimento em Portugal vai continuar. “Mesmo se às vezes nos dizem 'porque que vêm para aqui?, eles não nos querem, penso que não gostam de nós', vamos continuar”, assegurou. “Nós não fazemos política, nós somos industriais”, acrescentou.

Armando Pereira afirmou ainda que “não deve haver muitos problemas” para a concretização do negócio da compra da Media Capital SGPS, SA, que detém a TVI. “Há ainda atores que vão intervir nessa decisão, mas não deve haver muitos problemas”, referiu aos jornalistas, à margem da inauguração do segundo 'call center' (centro de contacto) da Altice em Vieira do Minho.

A Altice, que comprou há dois anos a PT Portugal, anunciou em 14 de julho que chegou a acordo com a Prisa para a compra, por 440 milhões de euros, da Media Capital SGPS, SA, que detém a TVI. Alguns partidos já pediram ao Governo português para travar o negócio.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem de se pronunciar sobre a operação, sendo o seu parecer vinculativo. O parecer final sobre o negócio caberá à Autoridade da Concorrência.

Em 12 de julho, durante o debate do estado da Nação, no parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, manifestou-se apreensivo com o futuro da PT, agora propriedade da multinacional Altice, temendo mesmo pelo futuro de postos de trabalho e apontando a uma das operadoras "falhas graves" no incêndio de Pedrógão Grande.

"Receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela privatização possa dar origem a um novo caso Cimpor, com um novo desmembramento que ponha não só em causa os postos de trabalho, como o futuro da empresa", declarou o primeiro-ministro. "A Altice investe em Portugal de uma maneira muito importante. Na semana passada aconteceu uma coisa importante aqui em Portugal, mas penso que, muitas vezes, o Governo português não vê essa importância", criticou.

O segundo 'call center' da Altice, agora inaugurado, deverá criar cerca de 300 postos de trabalho, tendo hoje arrancado com meia centena. No primeiro, que abriu em maio de 2015, já trabalham 110 pessoas. A Altice já tem 12 'call centers' em Portugal.