Portugal foi o país com mais processos “novos” por infração em 2016

Em 2016, Portugal foi campeão na categoria "novos processos por infração". 60 no total. Os números são da Comissão Europeia que entre eles conta 51 processos por atrasos na transposição de diretivas. Um valor que em muito superou os 18 processos registados em 2015.

"O número de novos processos de infração por atraso na transposição também aumentou, atingindo um novo máximo num período de 5 anos", diz o relatório do executivo comunitário publicado em junho passado.

Se entre 2012 e 2015 os números vieram sempre a descer. Durante o primeiro ano de Governo de António Costa, o país experimentou um novo pico de novos processos, chegando ao final do ano com 44 atrasos por resolver.

Na passada terça-feira no Parlamento, e citado pelo “Diário de Notícias”, o ministro dos Negócios Estrangeiros justificava a situação com "a mudança de círculo governativo". Augusto Santos Silva admitia a existência de "um atraso na transposição", mas garantia que estava também a ser "substancialmente reduzido".

De acordo com o Governo, Portugal registará agora 22 casos de diretivas cuja transposição para a legislação nacional está em atraso.

Já quanto ao número total de infrações (o que inclui também transposição incorreta e má aplicação da legislação), uma pesquisa no site da Comissão Europeia dá conta de 46 casos em curso e 28 encerrados entre janeiro e julho deste ano.

"Muitas vezes, quando surgem questões como os testes das emissões de automóveis, os aterros ilegais ou a segurança e proteção dos transportes, o problema não é tanto a ausência de legislação da UE, mas o facto de essa legislação não ser aplicada de forma eficaz nos Estados-Membros", diz o relatório da Comissão Europeia, que controla a aplicação do Direito europeu.

Mas Portugal não foi o único país a derrapar no ano passado. Em 2016, o número de novos processos de infração por transposição tardia aumentou em cerca de 56 %, passando de 543 (em 2015) para 847.

Portugal chegou ao final do ano com 44 diretivas por transpor e outros 40 processos de infração por resolver, referentes a transposição incorreta e a situações de má aplicação da legislação da UE. À frente, no número total de infrações abertas (a 31 de dezembro), ficaram a Grécia, Bélgica, Alemanha e Espanha.

Já no que diz respeito à transposição de diretivas, só Bélgica e Chipre foram mais lentos que Portugal.

Texto publicado na edição do Expresso Diário de 19/07/2017