Passos devia ter deixado cair André Ventura, diz Ferreira Leite

Pedro Passos Coelho devia ter retirado a confiança política e o apoio do PSD à candidatura de André Ventura à Câmara de Loures, defendeu esta quinta-feira à noite na TVI-24 a antiga líder dos sociais-democratas Manuela Ferreira Leite.

No habitual espaço de comentário político, Ferreira Leite criticou o atual líder do partido que em vez de, como disse, "cortar o mal pela raiz", reiterou na terça-feira o seu apoio à candidatura de André Ventura.

Na segunda, o jornal I publicou uma entrevista com o candidato do PSD à Câmara de Loures (que é também membro do Conselho Nacional do partido), durante a qual afirmou que há pessoas que "vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que acham "que estão acima das regras do Estado de direito", considerando que tal acontece particularmente com a comunidade cigana.

No entender de Ferreira Leite, tais declarações, ao terem sido proferidas em período eleitoral por um candidato do PSD, dão azo a que o partido venha a ser acusado de ser xenófobo e racista pelos seus adversários políticos. "Ele [André Ventura] prestou o pior dos serviços que neste momento poderia prestar ao partido", resumiu a antiga líder dos sociais-democratas.

"Por motivos que não vale a pena referir o PSD foi empurrado para a direita, sem nunca o ter sido. Este carimbo de direita incomoda-me muito. Só faltava que o partido ainda tivesse o carimbo do populista que explora determinados aspetos que a sociedade começa a rejeitar", afirmou Ferreira Leite para logo acrescentar: "Ele [André Ventura] pode ser o protagonista do que quiser desde de que não fale em nome do partido" porque "enquanto lhe derem voz para falar em nome do partido, tudo aqulio que disser cai em cima do PSD".

Para a antiga líder, permitir que o partido seja visto durante dias pelos portugueses como sendo de direita, xenófobo e racista, é "gravíssimo e insustentável".