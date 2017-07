Parar a pesca da sardinha? Bruxelas diz que qualquer decisão terá em conta o impacto socioeconómico

Bruxelas diz conhecer a "importância socioeconómica e até cultural" das sardinhas em Portugal, mas está também atenta aos alertas científicos e terá de pesar os vários argumentos na hora de pronunciar-se sobre uma eventual redução da captura da espécie.

"Estamos cientes do estado potencialmente precário da pesca ibérica de sardinhas", disse ao Expresso um porta-voz da Comissão Europeia. No entanto, o executivo comunitário aguarda por mais informação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES na sigla em inglês) – organismo que o aconselha nesta área – antes de começar a discutir a situação.

Na passada sexta-feira, o ICES publicou um relatório que aponta para a necessidade de os dois países pararam de pescar sardinha durante mais de uma década. Conclui que tendo em conta a produtividade entre 1993 e 2015, e assume a suspensão total da captura durante "cerca de 15 anos" para repor os stocks acima do nível de referência. Os cientistas apontam para uma probabilidade de 95% de este cenário (considerado mais optimista) se concretizar.

A notícia do documento avançada esta quinta-feira pelo “Jornal de Negócios” deixou perplexo o sector. Porém, Bruxelas esclarece que só em outubro é que o ICES deverá enviar para a Comissão Europeia um relatório completo.

"Quando o recebermos vamos analisar e discutir a recomendação convenientemente, tendo em conta os argumentos científicos mas também o impacto socioeconómico de uma qualquer decisão", adianta o porta-voz.

Os pareceres do ICES não são vinculativos mas deverão ser tidos em conta durante a negociação da dimensão das capturas. Atualmente, Portugal e Espanha gerem em conjunto a quota de sardinha. Mas as negociações também envolvem a Comissão Europeia que poderia decidir-se por uma maior intervenção no processo.

É que, no documento publicado a 14 de julho, o ICES alerta que o controlo de capturas acordado entre os dois países "não é precaucionário, nem no curto nem no longo prazo", pondo em causa a evolução dos stocks de sardinhas.