Norte-americanos deixam eurodeputados comunistas à porta do Departamento do Tesouro

O caso foi denunciado no Facebook pelo deputado do PCP no Parlamento Europeu, Miguel Viegas, que tal como um eurodeputado da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica ficaram à porta do ministério das Finanças dos Estados Unidos

O eurodeputado comunista Miguel Viegas foi impedido esta terça-feira de entrar no Departamento do Tesouro norte-americano, com sede em Washington, alegadamente por “discrepâncias administrativas”.

O caso foi divulgado pelo próprio Miguel Viegas, que num vídeo publicado no Facebook, conta que se encontra nos Estados Unidos integrado numa delegação da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu em “conversações com as autoridades americanas” para ficar a saber “as tendências da nova administração do Presidente Trump”.

“Vamos ter encontros ao longo de dois dias para perceber esta tendência de desregulamentação total do sistema financeiro que está em curso e que procura, no fundamental, destruir o pouco que foi implementado na sequência da crise financeira”, refere ainda o eurodeputado do Partido Comunista Português (PCP).

Contactado pelo site “Abril Abril”, Miguel Viegas disse que um outro eurodeputado da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) que tal como o português integra a delegação da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, também foi impedido de entrar no ministério das Finanças dos EUA.