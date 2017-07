Ex-comandante operacional do Exército critica Justiça no caso dos Comandos

“

COMANDOS.

Existe um permanente paradoxo que importa clarificar.

Precisamos de Tropa Especial para vencer os desafios destas ditas operações de apoio à paz, onde se combate e temos baixas!

Questionamos a necessidade dum rigoroso e exigente treino que garanta a sobrevivência dos nossos Soldados!

Haja bonomia nas apreciações, sem agendas ou julgamentos precipitados, façamos justiça ao desempenho e apure-se os erros e as responsabilidades das fatidicas mortes na instrução.

A preparação desta força de combate assenta no combatente, individualmente robusto e resiliente, proficiente no armamento e na adaptação ao ambiente operacional, na coesão da Equipa de cinco, escolhida entre pares e liderada pelo exemplo e competência, e no Grupo de Combate, reunião de vontade indomável de Saber, Querer e Poder. Trata-se duma fórmula de sucesso testada nos teatros de operações africanos, no Afeganistão e hoje na República Centro Africana. Houve sangue derramado mas todos são unânimes em relatar que voltaram porque o treino duro paga e salva vidas!

Num tempo em que finaliza o aprontamento a segunda Força, considero inaceitável que se coloque em risco a coesão das equipas e grupos de combate, aceitando como válida, a acusação formulada por uma Procuradora com "ódio patológico" que visa impedir os militares de cumprir o seu desígnio. Servir Portugal nos compromissos externos!

Sejamos claros.

Se impedir os acusados de exercerem tarefas de Instrutores em Cursos de Comandos, embora discutível face à inexistência de respetivas medidas de coacção, foi possível de acomodar, mercê do espírito de missão e abnegação do Comandante, dos Oficiais, Sargentos e Praças do Regimento de Comandos, destruir um aprontamento de meses, por interpretação duma norma da UN relativa a crimes sexuais, aceitando, por temor reverencial a grupos políticos de pressão mediática, uma interferência clara no domínio da estratégia militar, constitui um "crime de lesa Pátria ".



Sinto uma incontida revolta pela forma injusta como são tratados os meus concidadãos e militares! Mereciam mais forte Gente!

Sentimos reconhecido orgulho na Força presentemente em operações. Sempre que foi chamada disse Presente e teve sempre contato com grupos armados, com recurso à força letal, defendendo com risco, as populações martirizadas, indiferentes à etnia ou credo. Todos os encómios recebidos pecam por escassos!

São Heróis do nosso presente que em breve regressarão aos seus orgulhosos familiares e amigos.

Vamos unir forças para que os Bravos da segunda Força Nacional Destacada tenham as condições imprescindíveis para conquistar a Sorte.

Na Reserva mas sempre ativo no combate à infâmia!