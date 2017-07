CDS interroga ministra do Mar sobre a sardinha

Perante a recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar para que Portugal pare de pescar sardinha durante um período mínimo de 15 anos, o CDS quer saber o que pensa o Governo fazer

O CDS quer saber como pensa o Governo responder à recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar para que Portugal pare por completo a pesca de sardinha durante um período mínimo de 15 anos, até que o ‘stock’ da espécie regresse a níveis considerados aceitáveis.

Num requerimento enviado esta tarde à ministra do Mar, a deputada do CDS Patrícia Fonseca pergunta a Ana Paula Vitorino: “Como está a ser monitorizada a evolução dos stocks de sardinha? Que entidades estão a fazer essa monitorização? Com que periodicidade? O que é que está a ser feito junto das organizações e entidades que operam neste setor, no sentido de encontrar uma solução urgente que acautele o interesse de todos? Dispõe o Governo de dados, ainda que preliminares, relativos às zonas Centro e Norte do país, que contribuam para contrariar as previsões catastróficas do Conselho Internacional para a Exploração do Mar?”.