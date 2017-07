Reforma das florestas: solução para terras sem dono só daqui a um ano

Acordo da esquerda para a reforma florestal foi votado em duas velocidades: regime de plantação para os eucaliptos está aprovado, mas PCP chumbou a criação do banco de terras proposto pelo Governo

A aguardada reforma florestal fica a meio: esta tarde, no último plenário desta sessão legislativa, a esquerda concordou em adiar a questão das terras sem dono para daqui a um ano, depois de avaliar o regime piloto de informação cadastral simplificado, e deu luz verde ao novo regime de plantação dos eucaliptos.

Depois de muito suspense e de uma maratona negocial que já durava desde a tarde desta terça-feira, o PCP acabou por inviabilizar uma das mais importantes bases da reforma florestal proposta pelo Governo, ao chumbar a criação do banco nacional de terras e o fundo de mobilização de terras, mas chegando a acordo com o Governo sobre o modelo de cadastro da informação simplificada.

A votação do pacote da reforma florestal, que incluía diplomas apresentados pelo Governo, pelo BE e um diploma conjunto do PSD e do CDS, começou com a aprovação da alteração ao regime jurídico aplicável às ações de rearborização e arborização, com os votos contra dos partidos da direita. Aqui estava contemplada a questão da redução faseada do eucalipto, que o PSD tentou alterar com uma proposta que queria evitar “a discriminação de uma espécie” – o eucalipto – e que foi chumbada.

Quanto à criação do banco nacional de terras e do fundo de mobilização de terras, também proposta pelo Governo e considerada um dos temas mais sensíveis para a negociação à esquerda, o PCP acabou por votar ao lado da direita, pelo chumbo. Já os bloquistas acabaram por trocar de posição, mudando-se para o lado do Governo quando tinham antes votado, na Comissão da Agricultura e do Mar, com a direita.

No entanto, tal como o Governo tinha anunciado em comunicado enviado às redações durante a tarde, o sistema de informação cadastral simplificada, que tinha sido proposto pelo Governo e negociado à esquerda, acabou mesmo por ser aprovado com a abstenção de PSD e CDS. No comunicado, o Governo anunciava a decisão de que “as matérias relacionadas com as terras sem dono conhecido que constavam das propostas iniciais que apresentou sejam definidas por decreto-lei” daqui a um ano, como inicialmente pretendia o PCP.

A alteração do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, uma proposta do Governo que prevê, entre outras medidas, o reforço das equipas e do uso de equipamentos tecnológicos como aeronaves não tripuladas, foi aprovada com os votos contrários de PCP e Verdes, e a abstenção do PSD e CDS.

As propostas do Bloco de Esquerda para a criação do banco de terras e para a arborização e rearborização acabaram assim por ser chumbadas, a exemplo do que já acontecera na Comissão da Agricultura e do Mar.

Corrida contra o tempo

Em mais uma etapa da corrida contra o tempo para aprovar a reforma florestal, o Governo anunciou esta tarde que voltara a alcançar “soluções maioritárias” para aprovar a reforma com o apoio do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Num comunicado enviado às redações, o Governo confirmava o adiamento das matérias relacionadas com as terras sem dono conhecido que constavam das propostas iniciais do Governo, e que foram a base para o desacordo entre os partidos de esquerda. Estas passarão assim a ser definidas por decreto-lei, “após avaliação, a realizar no prazo de um ano, da experiência-piloto do regime cadastral simplificado”. Isto significa que o Governo cede às pretensões do PCP.

A maratona para a aprovação da reforma florestal não se tem feito sem percalços: esta terça-feira, já depois de Governo e Bloco de Esquerda anunciarem acordo, o PCP pediu o adiamento potestativo da votação das propostas para essa tarde. A negociação na Comissão de Agricultura e do Mar acabaria por se prolongar por tarde, noite e madrugada, com o Bloco de Esquerda a recuar no acordo com o Governo devido a não concordar com o resultado nas negociações entre Executivo e PCP na questão do banco de terras e das terras sem dono conhecido.

O comunicado enviado pelo gabinete de Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, anuncia que na sequência da experiência-piloto do cadastro simplificado, “o Governo partirá das propostas apresentadas quanto às terras sem dono conhecido, - nomeadamente o seu registo a favor do Estado, a sua disponibilização pelo Banco de Terras e as prioridades no acesso a essas terras no futuro - para a definição do decreto-lei”.





Artigo alterado no título: onde se passou a ler a expressão "terras sem dono" onde se lia "banco de terras"