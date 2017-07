Quando o autarca socialista de Loures se queixava dos ciganos

As polémicas entre os políticos de Loures e a comunidade cigana continuam a dar que falar. O mais recente caso está relacionado com André Ventura, o candidato do PSD à Câmara de Loures, que afirmou que os ciganos “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado”. Mas já em 2008 o então presidente da Câmara Municipal de Loures, Carlos Teixeira, tinha feito declarações semelhantes.

Questionado sobre uma eventual manifestação da comunidade cigana no concelho, que viria a ter lugar, o então autarca socialista disse que ficaria “satisfeito” se esta fosse com o “objetivo de pagar as rendas em atraso ou para se inscreverem num centro de emprego”. “Eles têm dívidas de água no valor de 145 mil euros e vão ter de as pagar”, acrescentou. Para o antigo presidente da Câmara Municipal de Loures, "todos têm direitos e deveres e têm de respeitar a Consituição".

A concentração tinha sido desencadeada por causa de queixas de insegurança no bairro Quinta da Fonte. Cerca de 50 famílias ciganas acamparam no jardim em frente à Câmara Municipal de Loures, recusando-se regressar àquele bairro, onde residiam. As famílias exigiam casas noutro local, alegando não terem condições de segurança após confrontos violentos registados na Quinta da Fonte.

O candidato do PSD à Câmara de Loures, André Ventura, insurgiu-se, por sua vez, contra as pessoas que “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e que acham “que estão acima das regras do Estado de direito”, dizendo que tal acontece particularmente com a etnia cigana.

O candidato do PSD a Loures foi questionado sobre as suas recentes declarações ao portal Notícias ao Minuto, relativas à tolerância verificada “com algumas minorias”. Este respondeu dizendo que “em Portugal temos uma cultura com dois tipos de coisas preocupantes: uma é haver grupos que, em termos de composição de rendimento, vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado, outra é acharem que estão acima das regras do Estado de direito”.

“Eu tenho imensos relatos em Loures de situações em que são ocupados imóveis ilegalmente e a câmara nada faz para os tirar de lá. Porquê? Porque seria racismo e xenofobia. Mas não é racismo, é fazer cumprir a lei. Nos transportes públicos é a mesma coisa: vários munícipes queixam-se de pessoas de etnia cigana que entram nos transportes, usam os transportes e nunca pagam, e ainda geram desacatos”, continuou.

Devido a toda esta polémica, o CDS-PP decidiu retirar o apoio a André Ventura. "No seguimento das recentes declarações do candidato à Câmara Municipal de Loures, dr. André Ventura, e depois do CDS-PP ter manifestado no seio da coligação o seu profundo incómodo com as referidas afirmações, decidiu o CDS seguir um caminho próprio no concelho de Loures nestas eleições autárquicas de 2017", lê-se na decisão dos centristas.

Carlos Teixeira deixou de ser presidente da Câmara de Loures em 2013 e mostrou-se disponível para nas eleições autárquicas marcadas para dia 1 de outubro ser novamente candidato com o apoio do PS. Os socialistas, no entanto, candidatam a vereadora Sónia Paixão, tendo entretanto Teixeira decidido candidatar-se à Câmara de Lisboa, mas com o apoio do partido de Marinho Pinto, o PDR.