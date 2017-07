Parlamento aprova voto de pesar pela morte de Américo Amorim com votos contra do PCP e BE

Apresentado pelo PSD e pelo CDS, o texto aprovado sublinha o investimento na indústria da cortiça, que catapultou “Portugal para a liderança mundial”

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira um voto de pesar pela morte do empresário Américo Amorim, a 13 de julho, destacando a sua capacidade de "ver mais longe".

Apresentado pelo PSD e pelo CDS, o texto, que sublinha o investimento na indústria da cortiça, que catapultou "Portugal para a liderança mundial", foi aprovado com os votos do PS, PSD, CDS e PAN, os votos contra do PCP e do BE, e a abstenção do PEV.

"Américo Amorim criou riqueza produtiva e, por via dela, acrescentou valor ao trabalho, empregando largos milhares de pessoas e nunca virando as costas ao tecido social da sua terra", lê-se no texto aprovado.

O empresário Américo Amorim, que nos últimos anos surgiu na revista Forbes como o homem mais rico de Portugal, morreu a 13 de julho, aos 82 anos.

Nascido em Mozelos, Santa Maria da Feira, em 21 de julho de 1934, Américo Ferreira de Amorim fundou com familiares a Corticeira Amorim e construiu um dos maiores impérios industriais do país.