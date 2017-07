Marcelo saúda primeira maioria absoluta de Cavaco

O Presidente da República saudou esta quarta-feira Aníbal Cavaco Silva "de forma muito especial e calorosa", assinalando o 30.º aniversário da primeira maioria absoluta monopartidária da democracia portuguesa conquistada pelo PSD a 19 e julho de 1987.

"Há precisamente trinta anos, nas eleições realizadas no dia 19 de Julho de 1987, um partido político obteve a primeira maioria absoluta monopartidária da democracia portuguesa. No quadro do nosso sistema eleitoral, tratou-se - e trata-se - de um feito notável, que atesta a confiança dos Portugueses e o seu apoio a uma determinada solução político-governativa", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, publicada no site da Presidência da República.

Sublinhando que, para essa vitória, "foram decisivos o carisma e a determinação do então líder do partido vencedor, o professor Aníbal Cavaco Silva, que serviu Portugal como primeiro-ministro e como Presidente da República", Marcelo Rebelo de Sousa saúda de o seu antecessor na chefia do Estado e o partido que liderou entre 1985 e 1995, anos em que também esteve à frente do Governo.

"Nesta ocasião, permito-me saudar, de forma muito especial e calorosa, o professor Aníbal Cavaco Silva e o partido que então liderava, o Partido Social Democrata, força partidária fundamental do nosso sistema político e do nosso regime democrático", escreve ainda Marcelo Rebelo de Sousa, que também chegou a ser presidente do PSD entre 1996 e 1999.