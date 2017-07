Marcelo promulga lei das quotas de género

As empresas públicas e as empresas cotadas em Bolsa vão ser obrigadas a promover a igualdade de género, promovendo mais mulheres para os seus órgãos de chefia e fiscalização

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira a lei da representação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos de gestão. Vulgarmente conhecida como lei das quotas, a nova legislação vai obrigar as empresas públicas e cotadas em Bolsa a contratarem mais mulheres para órgãos de fiscalização e para os seus conselhos de administração.

Na nota a anunciar a promulgação, publicada no site da Presidência, é sublinhado o sucesso da medida noutros países da União Europeia. "O novo regime legal corresponde a medidas tomadas em vários outros países da União Europeia, com resultados significativos num maior equilíbrio de género nos órgãos de gestão de empresas." E que a nova lei "traduz orientação há muito preconizada pelo Presidente da República".

A legislação, aprovada a 23 de junho, nasceu de uma proposta de lei do Governo que foi depois negociada na comissão parlamentar. Seis deputados do CDS, entre os quais a líder Assunção Cristas, e os votos de PS, BE, PAN e Verdes ajudaram à aprovação. Na hora de votar, a bancada centrista, que tinha liberdade de voto, dividiu-se, mas Cristas e mais cinco deputados do partido votaram a favor. Do lado direito do hemiciclo, a líder do CDS foi, aliás, a única a aplaudir de pé, como a maioria dos deputados do PS e do BE, a decisão tomada pela Assembleia da República.

O PCP optou pelo voto contra, à semelhança do que fez com a lei da paridade em 2006, dado que não acredita na "eficácia na alteração da governação" dos órgãos, deixando "igualmente intacta a mais profunda das causas de discriminações e desigualdades de que as mulheres são vítimas, a exploração da força de trabalho".

Sanções e penalizações

A nova lei destina-se às empresas públicas e às empresas cotadas em Bolsa, e pretende que a partir de 2018 estas fiquem obrigadas a cumprir uma quota miníma do género menos representado nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. Assim, pelo menos, 33,3% terão de ser ocupados por mulheres. Para as cotadas, esse minímo é de 20% e sobe para os 33,3% em 2020.

A proposta inicial do Governo previa multas monetárias obrigatórias, mas a negociação na subcomissão parlamentar fez com que as penalizações fossem suavizadas para as cotadas. As multas deixam de ser obrigatórias e essas empresas podem recorrer da sanção. Quando se verificar o incumprimento, as cotadas têm 90 dias para resolver a situação; se não o fizerem o seu nome será divulgado publicamente.

Se ao fim de um ano a situação se mantiver podem ser aplicadas multas, das quais as empresas podem recorrer. A sanção nunca poderá ser mais do que o equivalente a um salário de um conselho de administração da empresa em causa.

As empresas públicas têm também um prazo de 90 dias que, esgotado, obriga a novas nomeações.

Atualmente, das 46 das empresas cotadas em Bolsa só uma é que é liderada por uma mulher, a Galp Energia, cuja presidente, Paula Amorim, herdou a posição do pai. E há outras 13 que não têm uma única mulher nos seus órgãos de chefia. Neste sector, a representação feminina ronda os 12%.