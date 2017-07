Hugo Soares eleito líder parlamentar do PSD com 85,4% dos votos

O novo líder parlamentar social-democrata era o único candidato. Sucede a liderança de Luís Montenegro, que já não se podia recandidatar por ter atingido o limite de três mandatos

O deputado Hugo Soares foi esta quarta-feira eleito líder do grupo parlamentar do PSD, com 85,4% de votos favoráveis, tendo obtido 12 votos brancos e um nulo.

De acordo com informação oficial da bancada do PSD, votaram os 89 deputados do grupo: 76 votaram sim, 12 em branco e um votou nulo.

Hugo Soares, que era candidato único, sucede na liderança da bancada social-democrata a Luís Montenegro, que já não se podia recandidatar por ter atingido o limite de três mandatos.

Luís Montenegro exerceu funções de líder parlamentar do PSD desde junho de 2011, quando foi eleito com 86% dos votos, tendo sido sucessivamente reeleito em outubro de 2013, com 87% dos votos, e em novembro de 2015 com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.